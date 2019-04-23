Масштабная утечка данных: деликатная информация о жителях Эстонии выставлена на всеобщее обозрение

Спустя полгода после того, как журналисты передачи Radar обнаружили масштабную утечку данных в инфосистеме EKIS, администрирующей школы Эстонии, Radar обнаружил очередной регистр документов, в котором данные находятся в общем доступе.
«Мне нечего стыдится, стыдно должно быть Департаменту социального страхования», - сказала собеседница Radar. Ее личное письмо было в общем доступе в регистре документов Департамента социального страхования.
Это не единственное письмо, содержащее очень деликатные данные, которое доступно всем в интернете. «Мы все хотим, чтобы общественность не узнала, почему мы обращаемся в какие-то учреждения», - сказал директор по юридическим вопросам Инспекции по защите данных Рааво Палу.
Обнаруженная передачей Radar утечка данных напугала и Департамент социального страхования. «Это был очень сильный испуг, поскольку защита данных для Департамента социального страхования очень важна», - сказала руководитель по управлению информацией ведомства Лийс Меси.