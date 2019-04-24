Обвиняемого в убийстве школьницы хотят приговорить к 20 годам тюрьмы

Обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову, которого также обвиняют в физическом насилии, но данный эпизод не связан с убийством школьницы.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппов, на суде прокурор потребовал признать Дроникова виновным и приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Суд рассматривал дело за закрытыми дверями и вынесет свое решение 6 мая.