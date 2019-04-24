Обвиняемого в убийстве школьницы хотят приговорить к 20 годам тюрьмы

Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве, а оглашение приговора назначено на май.
Обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову, которого также обвиняют в физическом насилии, но данный эпизод не связан с убийством школьницы.
Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппов, на суде прокурор потребовал признать Дроникова виновным и приговорить его к 20 годам лишения свободы.
Суд рассматривал дело за закрытыми дверями и вынесет свое решение 6 мая.
Тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года, а вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего Артема - бывшего молодого человека девушки.