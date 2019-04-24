Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

"Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет», — сказал спортсмен. Он отметил, что не планировал уходить год назад, потому что хотел вернуться на высокий уровень. В противном случае «чувство нереализованности» его бы «сожрало».