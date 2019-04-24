Видео: в АПЛ забили самый быстрый гол в истории

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».
32-летний форвард воспользовался ошибкой хозяев на самых первых секундах встречи после введения мяча в игру с центра поля. Лонг заблокировал пас защитника «Уотфорда», завладел мячом и реализовал выход на ворота Бена Фостера.
Таким образом Лонг установил рекорд лиги. Он отличился на седьмой секунде встречи, чем превзошел защитника Тоттенхэма Ледли Кинга. Последний забил мяч в ворота «Брэдфорда» на десятой секунде матча в сезоне-2000/2001.
Shane Long scores the fastest goal in Premier Legue history, 7 seconds ! #WATSOU #ShaneLong #Long pic.twitter.com/VcxzXArpLT— Chayk ! (@chayk_d_mahn) April 23, 2019