Ср, 24.04.2019
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Видео: в АПЛ забили самый быстрый гол в истории

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Shane Long.

ФОТО: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».

32-летний форвард воспользовался ошибкой хозяев на самых первых секундах встречи после введения мяча в игру с центра поля. Лонг заблокировал пас защитника «Уотфорда», завладел мячом и реализовал выход на ворота Бена Фостера.

Таким образом Лонг установил рекорд лиги. Он отличился на седьмой секунде встречи, чем превзошел защитника Тоттенхэма Ледли Кинга. Последний забил мяч в ворота «Брэдфорда» на десятой секунде матча в сезоне-2000/2001.

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