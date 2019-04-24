Департамент полиции и погранохраны признал, что безосновательно выслал из страны студентку-иностранку

В марте Postimees писал о студентке из Непала, которую выслали из Эстонии. На первый взгляд – безосновательно. Теперь в Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что действительно имело место ошибка и вид на жительство студентки следует восстановить.

В марте PPA аннулировал вид на жительство студентки Высшей школы «Майнор» Реэты Бандари, в также выслал ее из страны вместе с приехавшим к ней в гости мужем. Также ей был выдан запрет на въезд как в Эстонию, так и во всю Шенгенскую зону в течение двух лет.

В вину Бандари вменяли тот факт, что она не известила учебное заведение о поездке к родственникам. В то же время она ранее неоднократно ездила в Хельсинки к родственникам, но в Департаменте полиции и погранохраны об этом не знали. Отягчающим обстоятельством в PPA сочли тот факт, что муж супруги приехал к ней в гости: считалось, что Реэта попала в вуз только для того, чтобы проникнуть в Шенгенскую зону.

Но Бандари не растерялась и обратилась в суд. По этой причине Департаменту полиции и погранохраны пришлось обосновать свои действия. Еще до начала судебных прений в PPA заявили, что с их стороны имела место ошибка.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон, было установлено, что аннулирование вида на жительство было совершено с нарушением норм Закона об административном производстве, поскольку студентке не предоставили возможность отстоять свою точку зрения, а также в рамках производства не были зафиксированы все важные обстоятельства. Также она добавила, что предписание будет аннулировано, а вид на жительство студентки - восстановлен.

«Это значит, что человек получит новый вид на жительство за счет PPA. Документы будут доставлены в посольство ее страны, где она сможет их забрать и вернуться в Эстонию. Согласно Закону об ответственности государства, лицо может потребовать возмещения ущерба. Для этого необязательно обращаться в суд, так как ходатайство можно подать непосредственно в PPA”, - пояснила Хярсон.

По словам представлявшего Реэту Бандари адвоката Альдо Вассара из адвокатского бюро Lindeberg, из отправленного Департаментом полиции и погранохраны в суд пояснения стало известно, что у них отсутствовало какое-либо законное основание для аннулирования вида на жительства студентки и высылки ее из страны.

Реэту Бандари могли бы выслать из страны в том случае, если бы ее, например, исключили из вуза за неуспеваемость или за нарушение какого-либо закона Эстонии. Причем ни один закон не обязывает студента извещать вуз о поездке за границу — это лишь договоренность между учащимся и вузом.

«По этой причине складывается впечатление, что PPA просто хотел выслать человека из страны, а законность данных действий отошла на второй план», - заявил Вассар, а также добавил, что подобные действия со стороны Департамента полиции и погранохраны достойны осуждения.

По словам Вассара, поскольку студентке из Непала пришлось покупать билеты на самолет за свой счет, имел место имущественный ущерб. По мнению адвоката, споры о неимущественном ущербе займут больше времени. Несмотря на то, что пресс-секретарь полиции Туули Харсон сообщила, что Бандари имеет право ходатайствовать о возмещении ущерба, PPA к настоящему моменту не согласился даже компенсировать расходы на юридическую помощь.

«Если PPA не захочет решить вопрос во внесудебном порядке, для возмещения ущерба нам придется обращаться в суд», - сказал адвокат.

Бандари очень обрадовалась, когда узнала, что в PPA признали ошибку. «Это правда? Я действительно смогу вернуться в Эстонию?» - спросила она. С нескрываемым разочарованием она отметила, что была расстроена, что вуз не поддержал ее в трудную минуту, но в то же время сказала, что ей потребуется помощь учебного заведения при возвращении в Эстонию.

Исполнительный директор Высшей школы «Майнор» Кристьян Од сообщил, что Реэта Бандари сможет продолжить обучение, поскольку она уже зачислена в вуз. Также он подтвердил, что учебное заведение окажет студентке всяческую помощь.