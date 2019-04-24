Ср, 24.04.2019
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Олег Осиновский назвал главную экономическую проблему между Эстонией и Россией

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Олег Осиновский в студии Postimees

ФОТО: Pm

Крупный предприниматель Олег Осиновский считает, что отсутствие договора об избежании двойного налогообложения между Эстонией и Россией является главной экономической проблемой в отношениях стран, пишет rus.err.ee.

"Это самая важная экономическая проблема, существующая сегодня между Эстонией и Россией, самая важная", - подчеркнул Осиновский в своем интервью газете "Деловые ведомости".

По его словам, Эстония из-за этого проигрывает конкуренцию всем соседним странам, у которых такой договор есть - Латвии, Литве, Финляндии.

"Они по любому выигрывают. Это парализовало наши экономические отношения. Все потоки утекли в соседние страны", - сетует бизнесмен.

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