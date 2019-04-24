Олег Осиновский назвал главную экономическую проблему между Эстонией и Россией

Крупный предприниматель Олег Осиновский считает, что отсутствие договора об избежании двойного налогообложения между Эстонией и Россией является главной экономической проблемой в отношениях стран, пишет rus.err.ee.
"Это самая важная экономическая проблема, существующая сегодня между Эстонией и Россией, самая важная", - подчеркнул Осиновский в своем интервью газете "Деловые ведомости".
По его словам, Эстония из-за этого проигрывает конкуренцию всем соседним странам, у которых такой договор есть - Латвии, Литве, Финляндии.
"Они по любому выигрывают. Это парализовало наши экономические отношения. Все потоки утекли в соседние страны", - сетует бизнесмен.