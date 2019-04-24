Роналду попросил купить ему особенных футболистов

34-летний форвард пообщался с тренером «Старой синьоры» Массимо Аллегри и предоставил руководству список из шести игроков. В частности, Роналду хочет видеть в рядах «Ювентуса» бывших одноклубников — футболистов мадридского «Реала» Рафаэля Варана и Иско. Помимо этого, португалец назвал своего 19-летнего соотечественника Жоао Феликса из «Бенфики». Помимо него в списке Роналду значатся крайние нападающие 21-летний итальянец «Фиорентины» Федерико Кьеза, 22-летний француз Танги Ндомбеле из «Лиона», а также голландский защитник «Аякса» Маттейс де Лигт. Учитывая, что футболистом активно интересуется «Барселона», Роналду отметил на данной позиции и грека Костаса Маноласа из «Ромы».