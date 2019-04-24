Британского бойца UFC наказали за погром в отеле

Боец смешанного стиля (MMA) англичанин Даррен Тилл предстал перед испанским судом за беспорядки, учиненные его компанией на Тенерифе, сообщает lenta.ru.
Компания из пяти человек двое суток дожидалась судебного заседания. 26-летний боец обязан выплатить штраф более 800 евро. Помимо этого, Тилл должен возместить нанесенный ущерб, заплатив почти девять тысяч евро.
21 апреля стало известно, что Тилл задержан испанской полицией за погром отеля на Тенерифе и угон такси. Английские туристы повредили мебель и опустошили огнетушители в одной из гостиниц. Тилла и его друзей выгнали из отеля, компания попыталась устроиться в другом, где им также отказали в услугах. После этого они вызвали таксиста и, воспользовавшись тем, что шофер покинул автомобиль, чтобы помочь им с багажом, угнали машину.