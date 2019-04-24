Британского бойца UFC наказали за погром в отеле

21 апреля стало известно, что Тилл задержан испанской полицией за погром отеля на Тенерифе и угон такси. Английские туристы повредили мебель и опустошили огнетушители в одной из гостиниц. Тилла и его друзей выгнали из отеля, компания попыталась устроиться в другом, где им также отказали в услугах. После этого они вызвали таксиста и, воспользовавшись тем, что шофер покинул автомобиль, чтобы помочь им с багажом, угнали машину.