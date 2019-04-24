Ср, 24.04.2019
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Британского бойца UFC наказали за погром в отеле

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March 16, 2019 - London, United Kingdom - Jorge Masvidal knocks out home favourite Darren Till in the second round at UFC Fight Night 147 at the London O2 Arena, Greenwich on Saturday 16th March 2019. (Credit Image: © Mi News/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Mi News / ZUMAPRESS.com

Боец смешанного стиля (MMA) англичанин Даррен Тилл предстал перед испанским судом за беспорядки, учиненные его компанией на Тенерифе, сообщает lenta.ru.

Компания из пяти человек двое суток дожидалась судебного заседания. 26-летний боец обязан выплатить штраф более 800 евро. Помимо этого, Тилл должен возместить нанесенный ущерб, заплатив почти девять тысяч евро.

21 апреля стало известно, что Тилл задержан испанской полицией за погром отеля на Тенерифе и угон такси. Английские туристы повредили мебель и опустошили огнетушители в одной из гостиниц. Тилла и его друзей выгнали из отеля, компания попыталась устроиться в другом, где им также отказали в услугах. После этого они вызвали таксиста и, воспользовавшись тем, что шофер покинул автомобиль, чтобы помочь им с багажом, угнали машину.

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