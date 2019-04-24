Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.