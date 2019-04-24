Ср, 24.04.2019
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Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

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Шри-Ланка.

ФОТО: STR /AFP / Scanpix

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи достигло 359 человек, сообщает CNN.

Ранее сообщалось о 321 погибшем.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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