Неподходящие для Эстонии зимние шины могут попасть под запрет

Такое предложение включено в список мер по повышению безопасности дорожного движения и сокращения смертности на дорогах, которые образованная при правительстве Эстонии комиссия направила в Министерство экономики и коммуникаций для разработки соответствующего законопроекта, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

В Минэкономике сообщили, что, вероятно, быстрее всего будет реализовано предложение по запрету зимних шин, предназначенных для Центральной Европы: хотя формально такие шины считаются зимними и обозначены M+S, они предназначены скорее для околонулевых температур, а в условиях северных стран резина становится слишком жесткой и теряет сцепление с дорожным покрытием. По этой причине в Эстонии в дальнейшем могут разрешить использование только тех шин, которые подходят и для использования на обледеневших дорогах (обозначены значком снежинки или заснеженной горной вершины).