Ср, 24.04.2019
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  • Неподходящие для Эстонии зимние шины могут попасть под запрет

Неподходящие для Эстонии зимние шины могут попасть под запрет

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Зимняя резина.

ФОТО: Margus Ansu

Комиссия по дорожному движению под председательством главы МВД Катри Райк предлагает запретить эксплуатацию в Эстонии зимних шин, не подходящих для местных погодных условий.

Такое предложение включено в список мер по повышению безопасности дорожного движения и сокращения смертности на дорогах, которые образованная при правительстве Эстонии комиссия направила в Министерство экономики и коммуникаций для разработки соответствующего законопроекта, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

В Минэкономике сообщили, что, вероятно, быстрее всего будет реализовано предложение по запрету зимних шин, предназначенных для Центральной Европы: хотя формально такие шины считаются зимними и обозначены M+S, они предназначены скорее для околонулевых температур, а в условиях северных стран резина становится слишком жесткой и теряет сцепление с дорожным покрытием. По этой причине в Эстонии в дальнейшем могут разрешить использование только тех шин, которые подходят и для использования на обледеневших дорогах (обозначены значком снежинки или заснеженной горной вершины).

Помимо запрета на эксплуатацию определенных видов зимних шин, могут быть ужесточены требования к минимальной глубине протектора и максимально разрешенному возрасту шин, о чем подробнее читайте на Rus.ERR.

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