Как кильки в банке: КаПо нужно 50 миллионов евро

В учреждении, ежедневно имеющем дело с государственными тайнами, нехватка помещений является своеобразной проблемой. Если в кабинете находятся люди, не имеющие отношения к работе с определенной засекреченной информацией, то заниматься ею нельзя. Поэтому при охоте на террористов и шпионов приходится выставлять кого-то из коллег за дверь. Поскольку чиновники работают в офисе, по сути, открытом, такое неизбежно возникает.

«Работа на дому или в открытом офисе не соответствует требованиями учреждения безопасности, - объяснил пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп. – В действительности нехватка помещений – это явная и серьезная проблема, преследующая нас уже какое-то время».

Министерство внутренних дел представило коалиции целый ряд пожеланий и предложений, из которых следует, что внутренняя безопасность Эстонии нуждается в значительных затратах. Например, новая восточная граница и повышение зарплат работников требуют сотни миллионов евро. Но значительным считается и обновление и пристройка главного здания КаПо, которые по предварительным подсчетам обойдутся в 54 миллиона евро.

«Я встречался с канцлером МВД и генеральными директорами некоторых департаментов. Они предоставили мне „списки рождественских подарков”, то есть всех тех вещей, которые необходимы», - сказал вчера встречавшийся с президентом кандидат на пост министра внутренних дел Март Хельме.

Нужно наполовину больше помещений

В представленном коалиции документе написано, что условия в здании КаПо «не способствуют реализации профилактики и снижения угроз безопасности и не соответствует потребностям персонала».

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Карел Ханни подтвердил, что дополнительно необходима еще половина от имеющихся помещений: «Для министерства инвестиция в здание КаПо крайне важна».

Значительно увеличилось количество работников Полиции безопасности, например, после вступления в Евросоюз и НАТО, а новые помещения не появились. Вместе с увеличением задача увеличение количества работников безопасности неизбежно, поэтому теснота усиливается год от года.

«Конечно, и в нынешних условиях требования по обработке государственных тайн выполнены, но часто это происходит за счет благополучия и эффективности сотрудников», - отметил Пуусепп.

Кроме того, что в главном здании КаПо на Тоомпуйестеэ, 3 не хватает помещений, оно само в очень плохом состоянии. Кроме расширения, нужно провести и обновление. ФОТО: Madis Sinivee

Представители МВД и КаПо заверили, что делается все для того, чтобы внутренняя безопасность не пострадала в нынешней ситуации, и в то же время оба признают, что критическая черта совсем рядом.

«Бутылка наполнена до критической отметки, но в интересах безопасности из нее нельзя отлить», - сказано в слайд-шоу, составленном министерством для будущих членов правительства.

По словам Пуусеппа, нет причин считать, что есть определенная дата, с момента наступления которой угрозы начнут увеличиваться: «Скорее это будет происходить постепенно».

Целью является историческое школьное здание

Совершенно точно придется расширять и обновлять главное здание КаПо, которое находится в Таллинне на Тыннисмяги по адресу – Тоомпуйесте, 3. Кроме реставрации, нужно снести старые здания на участке и построить новые.

Официальные учреждения начали заниматься подготовительной работой уже в 2012 году, когда Министерство образования передало МВД участок земли с историческим зданием школы, расположенной рядом с КаПо.

Работавшую там Таллиннскую немецкую реальную школу закрыли еще в 1939 году, в 1950-х годах в здание школы переехала так называемая Рыбная мореходка, которая сейчас входит в состав Эстонской морской академии. Учебное заведение переехало из здания десять лет назад. Сейчас помещения находятся в крайне плохом состоянии, и пользоваться ими нельзя.

После передачи непригодного для использования школьного здания, выходящего на улицу Луйзе, на участке земли можно было бы построить пятиэтажное здание, которое примыкало бы к соседнему, то есть к главной конторе КаПо. Поначалу детальная планировка не предусматривала сноса школьного здания, но летом прошлого года Таллиннское городское собрание разрешило изменить планировку.

Теперь в распоряжении Полиции безопасности имеется недвижимость в 1,3 гектара, и чиновники ждут лишь денежных вливаний.