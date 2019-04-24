Ср, 24.04.2019
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«Барселона» в шаге от чемпионства

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Barcelona väravaautorid Luis Suarez (vasakul) ja Carles Alena.

ФОТО: ANDER GILLENEA / AFP

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Алавес» (2:0) на выезде.

Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков.

Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.

Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».

Поражение "Атлетико" может сыграть на руку мадридскому "Реалу", который в четверг сыграет с "Хетафе". Победа "сливочных" может позволить подопечным Зидана приблизиться ко второму месту на расстояние всего одного очка.

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