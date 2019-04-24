«Барселона» в шаге от чемпионства

Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков.
Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.
Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».
Поражение "Атлетико" может сыграть на руку мадридскому "Реалу", который в четверг сыграет с "Хетафе". Победа "сливочных" может позволить подопечным Зидана приблизиться ко второму месту на расстояние всего одного очка.