«Барселона» в шаге от чемпионства

Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков.

Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.

Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».