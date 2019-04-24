Таллиннские чиновники опасаются, что Кылварт устроит большую чистку

Запланированная реорганизация городской управы заставила некоторых чиновников заволноваться о своей судьбе. В то же время в коридорах мэрии жалуются, что мэр Таллинна Михаил Кылварт ходит с таким выражением лица, по которому ничего невозможно прочитать.

После прежнего городского головы Таави Ааса осталось определенное количество чиновников, которых трудовые договоры действовали до конца полномочий Ааса. Единственный, кто мог сказать хоть что-то о своем будущем – советник управы Прийт Симсон, которого Аас пригласил на работу в горуправу из редакции Eesti Päevaleht.

«Я знаю то, что в воскресенье я еду на учебные сбора резервистов, и когда я оттуда вернусь, в доме уже должны будут проясниться какие-то вещи», - сказал Симсон. Советники предполагают, что в мэрию Кылварт приведет с собой из горсобрания прежнего советника по прессе, Виллу Пайметса.

После Ааса в мэрии остались пять советников, плюс еще советники горуправы Симсон и Кристьян Маасалу. В задачи последнего входило заниматься вопросами привлечения различных заинтересованных групп и развивать с ними диалог. Должность советника по привлечению создали по инициативе ушедшей с должности вице-мэра Зюлейхи Измайловой. Уже тогда зеленые хотели, чтобы эта должность не была политической, то есть временной, и советник по привлечению продолжал работать и после того, как зеленые уйдут из городской управы.

Единственное, что точно – Вахер останется

Самая большая реорганизация запланирована в Департаменте окружающей среды и Коммунальном департаменте, которые сольют в один. При этом сфера мусорного хозяйства перейдет в подчинение вице-мэру Айвару Рийсалу и сольется с Департаментом предпринимательства. «Я буду готов говорить об этом, когда мы составим структуру и все будет утверждено, сейчас все вопросы открыты», - сказал Рийсалу. Определено лишь то, что Департаментом предпринимательства и дальше будет руководить Кайри Вахер. «Это точно. Я ее поддерживаю на все сто процентов, тут нечего обсуждать. С остальными делами так, что к 8 мая представим в городскую управу свои предложения по структуре и персоналу департамента. Тогда выяснится, кто останется, а кто нет», - добавил Рийсалу.

И вице-мэр Калле Кландорф, с подчиняющимся которому Коммунальным департаментом сольется оставшаяся часть Департамента окружающей среды, пока не хочет говорить об изменениях детально: «На данный момент ничего не произошло, работа продолжается так, как это было раньше. Нам прежде всего нужно создать новую структуру департаментов, определиться с новыми составами, написать новые уставы для новых департаментов и отделов. Тогда городское собрание должно будет всё утвердит:, надеемся, что это произойдет в мае. Сейчас еще есть много открытых вопросов, мы только начали над ними работать». Крупных сокращений, по его словам, бояться не нужно, поскольку работа никуда не денется и кто-то так или иначе должен будет ее выполнять – все равно, в Департаменте окружающей среды или в составе создавающегося Департамента коммунальных дел и окружающей среды.

«О кандидатах мы еще не говорили. Сейчас лишь рисуем квадратики и обозначаем в квадратиках должности. Я не думаю, что исчезнет много рабочих мест. Конечно, из-за объединения могут ликвидироваться должности каких-то руководителей среднего звена. Но при слиянии учреждений работникам по возможности будут предложены другие должности», - добавил Кландорф. Вероятнее всего, объединенный департамент возглавит руководитель Коммунального департамента Айн Валдманн.