Kantar Emor: бум на рынке недвижимости продолжится еще несколько лет

Тем временем, 17% опрошенных планируют купить новое жилье в течение следующих пяти лет, а 25-34-летние уже близки к покупке. Эта возрастная группа также более уверена в своем экономическом положении, чем остальные.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Тауно Мяндла, именно в ближайшие пять лет респонденты предпочитают приобретать квартиры в новом или реновированном доме. «Если старый частный дом сохраняет свою относительную ценность в сознании поклонников такой недвижимости, то квартира на вторичном рынке явно менее привлекательной, чем новая, - прокомментировал Мяндла. - Выбор между новой квартирой или новым частным домом также зависит от того, когда человек хочет сменить жилье. Если планируется это сделать в ближайшем будущем, возможности оцениваются более конкретно и выбор делается в пользу новой квартиры, которая обычно дешевле дома. Планирование покупки дома на более отдаленное и расплывчатое будущее часто является мечтой, которую можно впоследствии осуществить, но которая не является насущной потребностью в настоящий момент».

Люди предпочитают жилье в Таллинне

Компания опросила более 2700 человек в возрасте 18-65 лет. В дополнение к основному опросу, проведенному по всей стране, была выделена отдельная целевая группа, участники которой хотели купить квартиру в новом доме в Таллинне и Харьюмаа в ближайшем будущем. Те, кто хочет приобрести жилье в так называемом Большом Таллинне, оценивают стоимость своего будущего дома в среднем между 100 000 и 150 000 евро, в то время как жители Эстонии в целом представляют цену от 30 000 до 70 000 евро.

Почти половина желающих сменить место жительства предпочитает Таллинн и Харьюмаа. Но девять из десяти жителей Большого Таллинна, хотят купить новую квартиру именно в черте Таллинна. Однако из-за удаленности от центра города окраины самого Таллинна, включая Нымме и Пирита, непривлекательны. «Те, кто могут себе позволить более дорогое жилье, предпочитают квартиру в центре города, - отметил Мяндла. - Среди тех, кто не может купить жилье дороже 150 000 евро, Пыхья-Таллинн и Кристийне также весьма привлекательны, после центра города, конечно».

Люди, которые хотят купить новую квартиру в Таллинне или Харьюском уезде в течение следующих пяти лет, будут рассматривать энергосберегающие варианты, а также светлые квартиры с большими окнами и местом для парковки. Целых 96% опрошенных при выборе квартиры будут обращать внимание на энергетический класс жилого дома.

Умеренный интерес к однокомнатным квартирам

Интерес к однокомнатным квартирам в новостройках очень скромный: почти половина опрошенных в ближайшем будущем будет искать для покупки трехкомнатную квартиру, а одна треть - двухкомнатную. «Целых 29% участников опроса утверждали, что они планируют купить свое первое собственное жилье, так как сейчас они живут с родителями или в съемной квартире, - пояснил Мяндла. – Многие ответили, что сейчас они проживают в тесном для них жилище. А 16% утверждают, что они просто хотят начать новую жизнь в другой квартире».