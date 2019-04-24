Пробки в воздухе: летом авиапассажиров ждет рекордное количество опозданий

В этом году с мая по сентябрь в Таллиннском аэропорту в среднем будет случаться одно долгое опоздание в день (свыше трех часов) и семь-восемь мелких опозданий (час).

Хаоса этим летом ожидает и Свен Кукемельк, возглавляющий фирму NA Advisory OÜ, проводящей консультации по авиации.

«У нас (в Европе. – прим. ред.) просто нет инфраструктуры, которая выдерживала бы такую нагрузку», - подтвердил он, добавив, что больше всего страдают пассажиры, которые осуществляют длинные перелеты внутри Европы – каждое государство должно выдать разрешение на полет, что означает более долгое время ожидания. «У аэропортов есть трудности, но они еще как-то справляются», - заметил он.

Запастись временем на пересадку

Хотя опоздания летом неизбежны, Кукемельк дал жителям Эстонии пару советов, которые следовало бы учесть, планируя поездку в отпуск. Довольно рискованны рейсы с пересадкой. Например, вместо того чтобы лететь напрямую из Таллинна в Лондон, рейс разбивается надвое и сначала одной авиакомпанией пассажир летит во Франкфурт, а оттуда другой авиакомпанией – дальше в Лондон. Хотя последний вариант может выйти дешевле, есть риск, что франкфуртский рейс так опоздает, что на рейс до Лондона пассажир уже не успеет.

По сути, то же самое сказал и Раутитс, по словам которого, не стоит планировать рейсы в Центральную Европу с очень коротким временем пересадки. «Если первый рейс опоздает, то велика опасность, что на второй рейс вы не успеете».

Во-вторых, Кукемельк посоветовал избегать долгих перелетов, во время которых приходится пересекать много стран. Например, вместо того, чтобы предпринять долгий прямой перелет из Таллинна во Франкфурт, во время которого придется пролететь через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, можно предпочесть маршрут Таллинн – Копенгаген, а оттуда уже направиться во Франкфурт. Хотя, на первый взгляд, это может показаться диким, на самом деле, чем больше стран вам придется пролететь, тем выше риск опоздания, поскольку от каждой страны требуется разрешение на вход в ее воздушное пространство.

Кукемельк также заметил, что вместо сезонных и временных линий можно было бы выбирать, скорее, регулярные маршруты, поскольку они более надежно стоят в графике и в основном их приоритет выше.

Авиаэксперт прогнозирует, что в этом году с мая по сентябрь в Таллиннском аэропорту в среднем будет случаться одно долгое опоздание в день (свыше трех часов) и семь-восемь мелких опозданий (час). «Учитывая, что почти половина пассажиров в Европе еще должны делать пересадку, потенциально будут нарушены планы путешествий до 40 000 человек», - предположил он.

Не считая этих советов, по большому счету пассажиры, по словам Кукемелька, больше ничего сделать не могут. В некоторых случаях можно, правда, потребовать компенсацию. Аналитик предполагает, что в течение трех-четырех лет ситуация станет еще хуже. После этого будет взято на вооружение более эффективное программное обеспечение, благодаря которому пропускная способность аэропортов станет выше.