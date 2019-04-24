Пробки в воздухе: летом авиапассажиров ждет рекордное количество опозданий

- Не стоит планировать рейсы с короткой пересадкой
- Аэропорты перегружены из-за популярности полетов
- Есть риск, что на стыковочный рейс вы просто не успеете
Этим летом в европейском воздушном пространстве и аэропортах ожидаются крупнейшие за всю историю пробки. Поэтому жителям Эстонии стоит учитывать, что авиарейс в отпуск может затянуться на несколько часов, пишет Postimees.
Проблема касается всей Европы. Транспортный комиссар Еврокомиссии Виолетта Балк заявила неделю назад, что опоздания авиатранспорта участились сверх всякой меры. «Это неприемлемо, - сказала она. – Мы должны срочно что-то предпринять». В прошлом году в европейском воздушном пространстве было осуществлено 11 миллионов полетов. Интересно, что, хотя число полетов выросло всего на пару процентов, число опозданий при этом резко выросло более чем в два раза. Опоздал каждый пятый рейс, причем в среднем почти на 50 минут. Особенно тяжелой ситуация была в летние месяцы.
В этом году, вероятно, лучше не будет. Напротив, только в марте число опозданий выросло по сравнению с тем, что было годом ранее, на 35%. «Несмотря на это пока еще все спокойно, - сказал глава отвечающего за эстонское авиадвижение Lennuliiklusteeninduse AS Танель Раутитс. - Но настоящий хаос наступит летом». Хотя Еврокомиссия в своем рапорте сообщает, что количество опозданий с июня по сентябрь должно остаться примерно таким же, как в прошлом году, Раутитс считает, что этот оптимизм не обоснован.
Аэропорты не успевают
В чем причина? Попросту говоря, проблема в том, что европейцы летают как никогда много, и системы управления аэропортами не справляются с растущей нагрузкой. Хотя опоздания бывают вызваны и плохими погодными условиями, и забастовками работников аэропорта, основная уязвимость все же состоит в неспособности наземных систем поддерживать безопасную работу всего авиадвижения. Не хватает и людей, и нового программного обеспечения.
Диспетчерам все труднее определить местонахождение самолета в переполненном воздушном пространстве, а также учесть возможные маневры и ошибки самолета. Авиация очень жестко регулируется, поэтому малейшее подозрение относительно того, свободен ли воздушный коридор, может отложить взлет и посадку. Нередки ситуации, когда самолет до приземления вынужден кружиться над аэропортом.
Опасности, что самолеты начнут сталкиваться в воздухе, по словам Раутитса, не существует. Во избежание этого существуют ограничения. И людям приходится ждать. И в аэропорту, и в самолетах.
Основные бутылочные горлышки, понятно, находятся в Центральной Европе, особенно бросается в глаза диспетчерская система немецкого Карлсруэ, где образуются крупнейшие в Европе пробки. Перегружено и воздушное пространство между Голландией и Бельгией, где находится крупный аэропорт Амстердама, воздушный путь в Брюссель, а также авиадвижение между Европой и Лондоном и Скандинавией-Францией. «Воздушное пространство Центральной Европы при нынешней системе управления полетами заполнено до максимума, его пропускную способность могут увеличивать лишь маленьким шажочками», - сказал Раутитс, добавив, что так называемые кризисные зоны больше не пролетают насквозь, а облетают по кругу.
Что будет происходить в Эстонии? Поскольку она находится на окраине Европы, в Таллиннском аэропорту ситуация, скорее, под контролем. «Мы наняли людей и обновили приборы, чтобы справиться. Но это не означает, что тот, кто летит из Эстонии, не опоздает», - отметил Раутитс. По его словам, если Брюссельский аэропорт будет переполнен, что весьма вероятно, самолету, летящему туда из Таллинна, просто не дадут подняться в воздух, поэтому людям так или иначе придется ждать.
В этом году с мая по сентябрь в Таллиннском аэропорту в среднем будет случаться одно долгое опоздание в день (свыше трех часов) и семь-восемь мелких опозданий (час).
Хаоса этим летом ожидает и Свен Кукемельк, возглавляющий фирму NA Advisory OÜ, проводящей консультации по авиации.
«У нас (в Европе. – прим. ред.) просто нет инфраструктуры, которая выдерживала бы такую нагрузку», - подтвердил он, добавив, что больше всего страдают пассажиры, которые осуществляют длинные перелеты внутри Европы – каждое государство должно выдать разрешение на полет, что означает более долгое время ожидания. «У аэропортов есть трудности, но они еще как-то справляются», - заметил он.
Запастись временем на пересадку
Хотя опоздания летом неизбежны, Кукемельк дал жителям Эстонии пару советов, которые следовало бы учесть, планируя поездку в отпуск. Довольно рискованны рейсы с пересадкой. Например, вместо того чтобы лететь напрямую из Таллинна в Лондон, рейс разбивается надвое и сначала одной авиакомпанией пассажир летит во Франкфурт, а оттуда другой авиакомпанией – дальше в Лондон. Хотя последний вариант может выйти дешевле, есть риск, что франкфуртский рейс так опоздает, что на рейс до Лондона пассажир уже не успеет.
По сути, то же самое сказал и Раутитс, по словам которого, не стоит планировать рейсы в Центральную Европу с очень коротким временем пересадки. «Если первый рейс опоздает, то велика опасность, что на второй рейс вы не успеете».
Во-вторых, Кукемельк посоветовал избегать долгих перелетов, во время которых приходится пересекать много стран. Например, вместо того, чтобы предпринять долгий прямой перелет из Таллинна во Франкфурт, во время которого придется пролететь через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, можно предпочесть маршрут Таллинн – Копенгаген, а оттуда уже направиться во Франкфурт. Хотя, на первый взгляд, это может показаться диким, на самом деле, чем больше стран вам придется пролететь, тем выше риск опоздания, поскольку от каждой страны требуется разрешение на вход в ее воздушное пространство.
Кукемельк также заметил, что вместо сезонных и временных линий можно было бы выбирать, скорее, регулярные маршруты, поскольку они более надежно стоят в графике и в основном их приоритет выше.
Авиаэксперт прогнозирует, что в этом году с мая по сентябрь в Таллиннском аэропорту в среднем будет случаться одно долгое опоздание в день (свыше трех часов) и семь-восемь мелких опозданий (час). «Учитывая, что почти половина пассажиров в Европе еще должны делать пересадку, потенциально будут нарушены планы путешествий до 40 000 человек», - предположил он.
Не считая этих советов, по большому счету пассажиры, по словам Кукемелька, больше ничего сделать не могут. В некоторых случаях можно, правда, потребовать компенсацию. Аналитик предполагает, что в течение трех-четырех лет ситуация станет еще хуже. После этого будет взято на вооружение более эффективное программное обеспечение, благодаря которому пропускная способность аэропортов станет выше.
От опозданий спасут самолеты, летающие выше
Организация Eurocontrol, обеспечивающая европейскую авиационную безопасность, выдвинула план по уменьшению опозданий летом 2019 года, состоящий из семи пунктов. Это не говорит о большом прорыве, поскольку содержит, например, советы относительно того, что системы управления полетами должны больше сотрудничать, лучше использовать технологии, а также предпринимать усилия во избежание забастовок в аэропортах.
В долгосрочной перспективе, очевидно, значительную пользу принесло бы создание единого европейского воздушного пространства. Поскольку каждое государство должно выдавать разрешение, самолета сейчас летают зигзагообразно, т.е. маршруты неэффективны. Введение Шенгенской системы в воздушном пространстве дало бы большой выигрыш. Значение этого подчеркивал, например, руководитель транспортного гендиректората Еврокомиссии Хенрик Хололей. Свен Кукемельк заметил, что опоздания уменьшили бы и новые радары. «Чем старше радары, тем более различимы должны быть самолеты. С новыми радарами мы сможем проводить самолеты ближе друг к другу», - сказал он.
В эксплуатацию необходимо ввести и более современные самолеты, способные летать выше, на высоте до 13,5 км. «Таким образом станет доступно больше воздушного пространства», - сказал Кукемельк.