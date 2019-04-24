В Рийгикогу представят посвященную столетию парламента почтовую марку

«Почтовая марка, посвященная столетию парламента, имеет огромное историческое значение. Она увековечит рождение независимого парламентского Эстонского государства и станет ценным экспонатом в коллекции любого филателиста, – сказал Пыллуаас. – Эта почтовая марка на конверте также несет всему миру важное послание об истории нашего государства».

23 апреля 1919 года в Эстонии был впервые созван избранный народом представительный орган – Учредительное собрание. Оно приняло многие решения, ставшие основой для нашего государства. Этот день считается днем рождения Рийгикогу. Задачей Учредительного собрания было заложить основы Эстонского государства, принять Конституцию и Закон о земле. Собрание действовало в качестве законодательного органа и народного представительства Эстонии с 23 апреля 1919 г. по 20 декабря 1920 г.

Посвященную столетию парламента почтовую марку издает Почта Эстонии. Презентация почтовой марки «Riigikogu 100» пройдет в замке Тоомпеа. Марка будет представлена с конвертом и штампом, указывающим дату торжества. Все заинтересованные смогут получить на марку печать с датой первого дня. Позже марку можно будет приобрести в почтовой конторе Omniva, расположенной на Тоомпеа. Там же можно будет поставить печать с датой.