Владимир Зеленский.

ФОТО: GAELLE GIRBES/SIPA / GAELLE GIRBES/SIPA

В обзоре российских СМИ за 24 апреля:

РБК, «Газета.ру»: почему Зеленскому нужно привлечь «мощные страны»?

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», пишет РБК, ссылаясь на мнение члена команды Зеленского, бывшего сотрудника украинского министерства обороны Ивана Апаршина.

К встрече нужно привлекать третьи страны, заявил он. «Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет „играться“», - говорит Апаршин.

Среди таких стран член команды Зеленского назвал США и Великобританию. Кроме того, по мнению Апаршина, президенту Украины не нужно вести переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский говорил, что Апаршин стал членом его команды в качестве эксперта в сфере обороны. Сам Апаршин не стал подтверждать агентству «Украински новини» информацию о том, что он может стать министром обороны, но отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.