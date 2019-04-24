Однако «Газета.ру» напоминает: помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с Зеленским. Ушаков отметил, что необходимо сначала дождаться официального подведения итогов выборов, а также посмотреть на дальнейшее поведение нового президента Украины.

"Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента" - цитирует издание сотрудника администрации президента РФ.

«Новая газета»: командиры не признают поездки в Сирию войной

Моряки, вернувшиеся из Сирии, бьются за выплату суточных и льгот с собственными войсковыми частями, пишет «Новая газета».

О невыплатах стало известно из сообщений информагентств, издание нашло подтверждение тому, что вернувшимся из Сирии в Севастополь российским морякам не заплатили суточные. 27 военнослужащих Черноморского флота подали иски к руководству своей войсковой части с требованием выплатить от 12,9 до 18,6 долларов за один день командировки. В сумме за пять-шесть месяцев получилась задолженность в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей каждому.

Журналисту удалось поговорить с моряками, но имен издание не разглашает, отмечая, что для них существует прямой запрет на общение с прессой. Большая часть информации о судебном разбирательстве между моряками и их командованием тоже засекречена. Однако известно, что как минимум трое из истцов проходили службу на тральщике «Ковровец». В Сирии моряки осуществляли контрольный поиск мин, охраняли военные и социально значимые объекты.

«В настоящий момент первая инстанция нами проиграна, - говорит представляющий интересы военнослужащих юрист Александр Федорченко. - Севастопольский гарнизонный военный суд отказал военным в выплате суточных, согласившись с доводами представителей руководства части о том, что военные были не в командировке, а в походе корабля. Мы намерены не просто обжаловать это решение, но и дойти до Конституционного суда», - комментирует представитель моряков.

Издание пишет, что это уже не первый случай, когда участники операции в Сирии жалуются на недополучение денег или льгот - 49 членов экипажа буксира "Алтай" судятся с объединенным стратегическим командованием Северного флота, требуя признать себя ветеранами боевых действий.

Значительная часть информации об этом деле также засекречена, однако известно, что истцами выступили гражданские служащие войсковой части номер 40658. В Сирии они находились с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года. В их задачи входила помощь при маневрировании и обеспечение боевой устойчивости авианосца «Адмирал Кузнецов». В распоряжении редакции есть еще примеры судебных тяжб по искам военнослужащих, побывавших в Сирии.

«Ведомости»: предпринимателей штрафуют чаще

Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза, пишут "Ведомости". Реформа контрольно-надзорной деятельности привела к парадоксальному результату, указывает газета: число проверок сократилось, зато штрафовать предпринимателей стали чаще.

Согласно официальной статистике, с 2010 года число плановых проверок бизнеса снизилось в четыре раза (с 1,35 млн до 302 000 в 2018 году), внеплановых - в два раза (с 1,1 млн до 676 тысяч), сообщил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин.

При этом за различные провинности в прошлом году оштрафовали 984 тысяч юридических лиц (каждое четвертое из числа действующих и каждое второе из числа отчитавшихся о ненулевом балансе) на 179 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2015 году, когда к ответственности было привлечено около 400 тысяч организаций.

Дороже всего обходятся предпринимателям штрафы за неоплату нанесенного дорогам вреда в системе «Платон» - наложено 997 492 штрафа на 7,8 млрд рублей, за превышение массы или габаритов транспортного средства - 73 280 штрафов на 4,0 млрд рублей, за нарушение требований технических регламентов - 45 739 штрафов на 1,37 млрд рублей, за нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд - 364 657 штрафов на 147 млн рублей.

По словам начальника управления генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Алексея Пухова, его ведомство сейчас согласовывает лишь около 3% проверок, поскольку «каждая отрасль пытается выскочить из-под надзора». Например, сейчас с прокурором следует согласовывать не только проверки, но и плановые закупки.

Как рассказала руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович, в аппарате омбудсмена рассчитали для регионов индекс административного давления на бизнес.

По результатам исследования выяснилось, что самое высокое административное давление на бизнес - в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а самое низкое - в Удмуртии, республиках Марий Эл и Хакасии.

«Коммерсант»: Закаев ответит на вопросы по убийству Политковской

Бывший эмиссар непризнанной Ичкерии Ахмед Закаев готов дать показания по делу об убийстве в 2006 году обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, пишет «Коммерсант».

Закаев около полугода назад уже говорил представителям семьи журналистки, что не имеет отношения к этому громкому преступлению, и теперь решил подтвердить свои слова официально.

Ахмед Закаев решил дать показания Следственному комитету России (СКР) по делу об убийстве Анны Политковской после того, как 3 ноября прошлого года встретился в одном из лондонских отелей с представителем семьи журналистки адвокатом Анной Ставицкой и заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.

Бывший эмиссар лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова сначала сообщил свои так называемые установочные данные: в частности, что зарегистрирован в городе Грозном, в многоквартирном доме, расположенном на проспекте, который сейчас носит имя Владимира Путина.

Но большая часть вопросов к Закаеву касалась его взаимоотношений с людьми, которые, по версии СКР, были причастны к покушению на журналистку Анну Политковскую.

В частности, речь шла о ныне покойном бизнесмене Борисе Березовском. Закаев вспомнил, что познакомился с господином Березовским еще в 1996 году, когда тот на посту заместителя секретаря Совбеза России курировал ход российско-чеченских переговоров, которые привели к хасавюртовским соглашениям. А позже их общение возобновилось уже в Лондоне.

Закаев в ходе опроса также пояснил, что не был знаком и никогда не общался с ключевым фигурантом дела об убийстве Анны Политковской - криминальным авторитетом Лом-Али Гайтукаевым, которого СКР считал главным организатором преступления (получил пожизненный срок и уже умер в колонии).

Закаев, по данным опроса, также рассказал, что с госпожой Политковской его познакомил Борис Березовский в 2003 году в Страсбурге - тогда журналистка взяла у него интервью. Закаев, говорится в материалах опроса, уточнил, что с тех пор по телефону постоянно поддерживал отношения с журналисткой и «очень переживал за нее, так как она весьма жестко критиковала действия российских властей в Чечне».

Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая сообщила «Коммерсанту», что предусмотренный российским законодательством адвокатский опрос Ахмеда Закаева был проведен из-за того, что ее клиенты остались недовольны результатами официального расследования дела об убийстве Анны Политковской, считая, что СКР так и не смог установить его заказчиков. По этому поводу ими была подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Что еще почитать:

Интервью заместителя главы минкомсвязи Максима Паршина о цифровых суперсервисах в газете «Коммерсант».

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.