Лавров: Россия ждет он нового руководства Украины выполнения минских соглашений

В Москве рассчитывают, что новое руководство Украины будет способствовать преодолению кризиса в стране путем выполнения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках Контактной группы и "Нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - сказал министр в среду в Москве на конференции по международной безопасности.
Он отметил, что Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных Советом Безопасности минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Хотелось бы, что уроки Югославии, Украины, Ирака, Ливии, Сирии были, наконец, усвоены в западных странах", - заявил Лавров.