Лавров: Россия ждет он нового руководства Украины выполнения минских соглашений

"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках Контактной группы и "Нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - сказал министр в среду в Москве на конференции по международной безопасности.