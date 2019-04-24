Ср, 24.04.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Лавров: Россия ждет он нового руководства Украины выполнения минских соглашений

Лавров: Россия ждет он нового руководства Украины выполнения минских соглашений

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Sergei Lavrov.

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

В Москве рассчитывают, что новое руководство Украины будет способствовать преодолению кризиса в стране путем выполнения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках Контактной группы и "Нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - сказал министр в среду в Москве на конференции по международной безопасности.

Он отметил, что Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных Советом Безопасности минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Хотелось бы, что уроки Югославии, Украины, Ирака, Ливии, Сирии были, наконец, усвоены в западных странах", - заявил Лавров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ