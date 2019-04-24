Фото: удобное жилье на втором этаже старинного дома в Нымме

В сущности, это трехкомнатная, полностью реновированная квартира. Дом построен в 1920 году, его состояние довольно приличное: фасад частично утеплен и обновлен. Электропроводка и канализационная система также новые. Украшением квартиры можно назвать изразцовую печь, которая находится в идеальном состоянии, прекрасно работает и к тому же украшает интерьер.