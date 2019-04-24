Ср, 24.04.2019
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Фото: удобное жилье на втором этаже старинного дома в Нымме

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ФОТО: KV.EE

Исторический дом и современные удобства: портал Kodustiil предлагает ознакомиться с ныммеской жемчужиной. 

Интересное предложение: второй этаж исторического ныммеского дома с отдельным входом. Площадь 74,04 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

В сущности, это трехкомнатная, полностью реновированная квартира. Дом построен в 1920 году, его состояние довольно приличное: фасад частично утеплен и обновлен. Электропроводка и канализационная система также новые. Украшением квартиры можно назвать изразцовую печь, которая находится в идеальном состоянии, прекрасно работает и к тому же украшает интерьер.  

ФОТО: KV.EE

Содержание квартиры дорого не обходится: в самые трескучие морозы коммунальные платежи доходят до 120 евро, летом - в пределах 40 евро. Парковка автомобиля - на своей территории. 

Подробности можно найти на странице портала KV.EE.

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