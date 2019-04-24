Зачем ехать из Дублина в Петербург?

Атлантида иногда всплывает

Меня чрезвычайно волнуют стилистические парадоксы административного языка. Я понимаю, что начальники и управленцы высших звеньев далеко не всегда пишут сами себе доклады, приветствия и выступления, с которыми они появляются на публике. И иногда из-за этого попадают в нелепые и неловкие ситуации. Вот, скажем, я была в Петербурге на праздновании 95-летия одного из старейших российских журналов «Звезда». В Доме Актера выступали не только деятели культуры, не только выдающиеся актеры и поэты, но и главы различных административных ведомств. И все читали свои приветствия по бумажке: что написано, то и произносили вслух. А написано было во всех приветствиях, что журнал «Звезда» прошел через множество трудных и мучительных испытаний – одним из самых страшных было Сталинско-Ждановское постановление о журналах «Звезда и «Ленинград» 1946 года, когда литературе, фактически, перекрыли кислород. Но, – говорилось далее в речах чиновников, – журнал выстоял и продолжает выходить, чего мы все ему желаем от всего благодарного демократического сердца!

И при этом все толстые журналы России обречены фактически на умирание, ибо они не могут жить без государственных дотаций, в которых им отказано теми самыми чиновниками, которые восхваляют их мужество и стойкость.

Толстые журналы – это сеть с очень мелкими ячейками, плохая литература практически не может туда проскользнуть, она может заполонить рынки, книжные прилавки, но никогда не преодолевает барьеры редакторов, литературоведов, критиков, специалистов, которые стоят на смерть и не открывают калитку (крохотную калитку) тому, что вредит художественному слову.

Я отношусь к тем людям, которые считают, что писатель определяется языком, на котором он сочиняет, а не географией (это утверждение, возможно, спорное, но для меня очевидное). И потому мне совсем не безразлична судьба российских толстых журналов. И, кстати, многие из них печатали и печатают переводы эстонской литературы.