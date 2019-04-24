В Таллинне стартует чемпионат мира по хоккею

Сборная Украины последний раз участвовала в элитном дивизионе мирового чемпионата 12 лет назад. Попытки возродить славу украинского хоккея, который дал миру немало мастеров (Дмитрий Христич, Алексей Житник и пр.) проваливаются в связи с низким уровнем инфраструктуры, отсутствием спонсоров, тренеров... Как результат - сборная Украины стала командой-лифтом между группами А и В Первого дивизиона мирового хоккея.

Основу команды составляют игроки украинских клубов "Донбасс" и "Кременчуг". Также имеются легионеры, выступающие в чемпионатах Румынии, Словакии и Белоруссии. Главной звездой Украинской сборной является нападающий Андрей Михнов из польского "Тыхы". Михнов поиграл в России и Белоруссии, где являлся одним из лидеров минской "Юности".

Прошлый чемпионат мира для украинцев сложился крайне неудачно: четыре очка и лишь одно очко отделило "жовто-блокитных" от вылета во Второй дивизион.

Аутсайдерами, по мнению экспертов, являются команды Румынии и Нидерландов.

Румыны представлены игроками Объединенной лиги Румынии, Венгрии и Австрии. В последние сезоны в румынские клубы устремились и игроки из России, которые не пригодились ни в КХЛ, ни в ВХЛ, как старший брат нападающего сборной Украины Андрея Михнова, Алексей. По информации в СМИ деньги в Румынии можно заработать неплохие, порядка 4000-6000 евро в месяц, а уровень чемпионата Румынии и Лиги Румынии, Венгрии и Австрии (румынские клубы играют на два фронта) походит более на аутсайдеров российской ВХЛ. Практически все румынские игроки представляют клуб "Чиксереда". Известных имен у румын нет, однако одним из самых интересных фактов о этой сборной является то, что большинство игроков - венгры по национальности.

Сборная Голландии по хоккею в этом году поднялась в Первый дивизион, но, скорее всего, его также быстро и покинет. Чемпионат Голландии очень слабый, примечательным фактом является то, что канадцы и американцы из третьего-четевертого эшелона заокенаского хоккея умудряются в чемпионате Голландии иметь статистику на уровне Уэйна Гретцки, набирая по 3-4 очка за матч. В составе сборной Голландии есть и легионеры, но, как правило, голландцы.хоккеисты выступают в низших дивизионах Германии или соседней Бельгии.

Команда Эстонии на домашнем чемпионате если не претендент на выход в группу А, то в медальной гонке точно одни из претендентов на серебро. Команда Юсси Тупамяки сразу после завершения чемпионата Эстонии объявила расширенный состав для подготовки к домашнему турниру и провела контрольные матчи. Состав нашей команды по традиции будет состоять из легионеров чемпионатов Венгрии, Франции, Италии, различных дивизионов Швеции и Финляндии.

Главной звездой сборной Эстонии уже не первый год является Роберт Рооба, сыгравший свой шестой сезон в главной лиге Финляндии. В этом году на счету Роберта 19 голов и 7 передач в 60 матчах за "Ювяскюля".

Сборная Эстонии сыграет 28-го апреля в 16:30 с командой Румынии, 29-го в 20:00 с Голландией, 1-го мая в 16:30 померятся силами с командой Японии, 2-го мая проведет в 20:00 поединок с командой Польшей, а закроет чемпионат 4-го мая в 20:00 матчем с командой Украины.