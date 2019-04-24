В Таллинне стартует чемпионат мира по хоккею

В воскресенье в ледовом холле "Тондираба" тремя матчами откроется чемпионат мира по хоккею в группе В первого дивизиона.
Сборная Эстонии, завоевавшая в прошлом году бронзу на аналогичном турнире в Литве, на своем льду примет команды Японии, Польши, Нидерландов, Румынии и Украины.
Фаворит турнира - сборная Польши. Полякам в прошлом году на турнире этажом выше очень не повезло: в каждой игре подопечные канадца Теда Нолана давали бой соперникам, но победить смогли только сборную Словении. Результат ЧМ-2018 для Польши был плачевен - вылет во третий по силе дивизион мирового хоккея. В составе "красно-белых", как и в прошлые годы, скорее всего будут только игроки польских клубов. Легионеров из более сильных чемпионатов у поляков практически нет: самородки вроде Кшиштофа Оливы (410 игр в НХЛ, 45 очков) и Мариуша Черкавски (735 игр в НХЛ, 445 очков) на земле польской более не рождались. Единственный польский хоккеист играющий в чемпионате топ-5 Европы - силовой форвард чешского "Тржинеца" Арон Хмелевский (52 игры, 11+7 в сезоне 2018-19 Чешской Экстралиги).
Однако чемпионат Польши не уступает, а во многом и превосходит всех конкурентов по группе В Первого дивизиона. Клубы, сосредоточенные, в основном, в Южной Польше имеют неплохие по меркам второстепенных европейских лиг бюджеты, позволяя привлекать игроков из низших заокеанских дивизионов. Некоторых из них, как американец Джон Маррей, являющийся первым номером польского клуба "Тыхы", даже принимают польское подданство и выступают за сборную. Не слишком удачно, правда. Статистика Маррея в чемпионате Польши примерно в два раза лучше, чем на международном уровне.
Возглавляет сборную Польши еще один интересный персонаж: финн с польскими корнями, Томек Валтонен, небезуспешно поигравший в прошлом десятилетии за "Йокерит".
Опередившая нашу команду в прошлом году в борьбе за серебро ЧМ команда Японии также может рассчитывать на игроков только японских клубов, выступающих в Азиатской лиге вместе с клубами из Кореи и Китая. Японский хоккей пережил множество смен стилей: начиная от советского, когда в 70-80х годах японским клубам помогали советские звездные игроки и тренеры, как например Вячеслав Старшинов, игравший и руководивший клубом "Одзи Сейси" на протяжении трех сезонов. После советского этапа у японцев наступил канадский, однако Стране восходящего солнца это помогло несильно: Япония получала с 1998 по 2004 годы как победитель Дальневосточной конференции играть в главном дивизионе мирового хоккея, но класс японцев был низок и последнее место было надежно зарезервировано. В 2014 году Япония могла пробиться в дивизион А, но лишь одного очка не хватило команде Японии для самостоятельного выхода в класс сильнейших.
Главная звезда сборной - 36-летний вратарь Ютаки Фукуфудзи. Ютаки стал первым гражданином Японии, сыгравшим в НХЛ четыре матча за "Лос-Анджелес Кингс", имея показатель в 83,7% отраженных бросков. Ютаки провел в Америке пять сезонов, но пост основного вратаря занимал лишь в клубах Хоккейной лиги Восточного побережья, третьего по силе дивизиона американского хоккея.
Сборная Украины последний раз участвовала в элитном дивизионе мирового чемпионата 12 лет назад. Попытки возродить славу украинского хоккея, который дал миру немало мастеров (Дмитрий Христич, Алексей Житник и пр.) проваливаются в связи с низким уровнем инфраструктуры, отсутствием спонсоров, тренеров... Как результат - сборная Украины стала командой-лифтом между группами А и В Первого дивизиона мирового хоккея.
Основу команды составляют игроки украинских клубов "Донбасс" и "Кременчуг". Также имеются легионеры, выступающие в чемпионатах Румынии, Словакии и Белоруссии. Главной звездой Украинской сборной является нападающий Андрей Михнов из польского "Тыхы". Михнов поиграл в России и Белоруссии, где являлся одним из лидеров минской "Юности".
Прошлый чемпионат мира для украинцев сложился крайне неудачно: четыре очка и лишь одно очко отделило "жовто-блокитных" от вылета во Второй дивизион.
Аутсайдерами, по мнению экспертов, являются команды Румынии и Нидерландов.
Румыны представлены игроками Объединенной лиги Румынии, Венгрии и Австрии. В последние сезоны в румынские клубы устремились и игроки из России, которые не пригодились ни в КХЛ, ни в ВХЛ, как старший брат нападающего сборной Украины Андрея Михнова, Алексей. По информации в СМИ деньги в Румынии можно заработать неплохие, порядка 4000-6000 евро в месяц, а уровень чемпионата Румынии и Лиги Румынии, Венгрии и Австрии (румынские клубы играют на два фронта) походит более на аутсайдеров российской ВХЛ. Практически все румынские игроки представляют клуб "Чиксереда". Известных имен у румын нет, однако одним из самых интересных фактов о этой сборной является то, что большинство игроков - венгры по национальности.
Сборная Голландии по хоккею в этом году поднялась в Первый дивизион, но, скорее всего, его также быстро и покинет. Чемпионат Голландии очень слабый, примечательным фактом является то, что канадцы и американцы из третьего-четевертого эшелона заокенаского хоккея умудряются в чемпионате Голландии иметь статистику на уровне Уэйна Гретцки, набирая по 3-4 очка за матч. В составе сборной Голландии есть и легионеры, но, как правило, голландцы.хоккеисты выступают в низших дивизионах Германии или соседней Бельгии.
Команда Эстонии на домашнем чемпионате если не претендент на выход в группу А, то в медальной гонке точно одни из претендентов на серебро. Команда Юсси Тупамяки сразу после завершения чемпионата Эстонии объявила расширенный состав для подготовки к домашнему турниру и провела контрольные матчи. Состав нашей команды по традиции будет состоять из легионеров чемпионатов Венгрии, Франции, Италии, различных дивизионов Швеции и Финляндии.
Главной звездой сборной Эстонии уже не первый год является Роберт Рооба, сыгравший свой шестой сезон в главной лиге Финляндии. В этом году на счету Роберта 19 голов и 7 передач в 60 матчах за "Ювяскюля".
Сборная Эстонии сыграет 28-го апреля в 16:30 с командой Румынии, 29-го в 20:00 с Голландией, 1-го мая в 16:30 померятся силами с командой Японии, 2-го мая проведет в 20:00 поединок с командой Польшей, а закроет чемпионат 4-го мая в 20:00 матчем с командой Украины.
В прошлом году на чемпионате мира в группе В команда Литвы в матче со сборной Эстонии собрала на арене "Жальгирис" 10170 зрителей. Смогут любители хоккея также обеспечить аншлаг на матчах своей сборной?