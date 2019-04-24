Руководитель Tulika: предсказание о вымирании таксоизвоза оказалось опрометчивым

«Доминируют так называемые такси на платформе, – Bolt и Yandex – но можно смело сказать, что предсказание о вымирании традиционного таксоизвоза оказалось опрометчивым», – сказал Мати Саар.

Работающие на основании платформ такси в Эстонии, по его словам, все еще влияют на низкие цены. Поскольку Bolt со своим глобальным размахом получил ценного противника в лице Yandex, то для клиентов, безусловно, продолжаются хорошие времена, а поездка на такси остается дешевой, но, конечно, это, по оценке Саара, не будет длиться вечно.

Он признал, что количество фирм, предлагающих традиционную услугу такси, резко сократилось, но самые сильные и известные работают до сих пор.

«Таксоплатформы не могут заполнить весь рыночный спрос сегмента, видно, как увеличивается или возвращается назад к своим прежним привычкам часть местной клиентуры, поскольку они больше всего ценят качество, безопасность и стабильные цены, что таксоплатформы не всегда могут предложить», – сказал Саар.

По-прежнему Таллиннскому аэропорту и Таллиннскому порту важно, чтобы перед терминалами имелась действующая таксоуслуга, того же мнения придерживаются и крупные гостиницы.

«Поскольку Uber по каким-то причинам утратил интерес к Эстонии, а известность Bolt и Yandex в европейских странах очень ограниченная, то невозможно выстроить весь спрос на такси иностранных туристов на возможностях Bolt или Yandex», – говорит руководитель таксофирмы.

Вчера Tulika сообщила, что меняет свой автопарк на гибридные и газовые машины потому, что в автопромышленности происходят глобальные перемены, которые не дают уверенности в том, что будущее останется за бензином.

Tallink Takso: ждем изменения закона

По словам члена правления Tallink Takso Тыну Уусмаа, эстонский таксорынок живет в ожидании Закона о такси, который наведет порядок на рынке, и надеется, что новый парламент его примет.

«Подготовленный в Министерстве экономики и коммуникаций законопроект – четкий и понятный всем. Сегодняшние перевозчики будут приравнены к таксоперевозчикам, документы должны быть в порядке, и также как таксофирмы, они начнут отвечать за свою услугу», – сказал Уусмаа.

Для клиентов это, по его словам, будет означать уверенность в качестве услуги – чистая репутация водителя, отвечающая евронормам машина и оплаченная страховка.