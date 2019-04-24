Руководитель Tulika: предсказание о вымирании таксоизвоза оказалось опрометчивым
Традиционный таксоизвоз, несмотря на выход на рынок таксоприложений, никуда не делся. Клиенты скорее начали возвращаться к старому доброму такси, рассказал Postimees основатель и руководитель Tulika Takso Мати Саар.
«Доминируют так называемые такси на платформе, – Bolt и Yandex – но можно смело сказать, что предсказание о вымирании традиционного таксоизвоза оказалось опрометчивым», – сказал Мати Саар.
Работающие на основании платформ такси в Эстонии, по его словам, все еще влияют на низкие цены. Поскольку Bolt со своим глобальным размахом получил ценного противника в лице Yandex, то для клиентов, безусловно, продолжаются хорошие времена, а поездка на такси остается дешевой, но, конечно, это, по оценке Саара, не будет длиться вечно.
Он признал, что количество фирм, предлагающих традиционную услугу такси, резко сократилось, но самые сильные и известные работают до сих пор.
«Таксоплатформы не могут заполнить весь рыночный спрос сегмента, видно, как увеличивается или возвращается назад к своим прежним привычкам часть местной клиентуры, поскольку они больше всего ценят качество, безопасность и стабильные цены, что таксоплатформы не всегда могут предложить», – сказал Саар.
По-прежнему Таллиннскому аэропорту и Таллиннскому порту важно, чтобы перед терминалами имелась действующая таксоуслуга, того же мнения придерживаются и крупные гостиницы.
«Поскольку Uber по каким-то причинам утратил интерес к Эстонии, а известность Bolt и Yandex в европейских странах очень ограниченная, то невозможно выстроить весь спрос на такси иностранных туристов на возможностях Bolt или Yandex», – говорит руководитель таксофирмы.
Вчера Tulika сообщила, что меняет свой автопарк на гибридные и газовые машины потому, что в автопромышленности происходят глобальные перемены, которые не дают уверенности в том, что будущее останется за бензином.
Tallink Takso: ждем изменения закона
По словам члена правления Tallink Takso Тыну Уусмаа, эстонский таксорынок живет в ожидании Закона о такси, который наведет порядок на рынке, и надеется, что новый парламент его примет.
«Подготовленный в Министерстве экономики и коммуникаций законопроект – четкий и понятный всем. Сегодняшние перевозчики будут приравнены к таксоперевозчикам, документы должны быть в порядке, и также как таксофирмы, они начнут отвечать за свою услугу», – сказал Уусмаа.
Для клиентов это, по его словам, будет означать уверенность в качестве услуги – чистая репутация водителя, отвечающая евронормам машина и оплаченная страховка.
«А для государства – введение равных правил игры и, предположительно, дополнительные поступления от налогов», – отметил руководитель Tallink Takso.