Погба сообщил партнёрам о намерении перейти в «Реал»

По информации L'Equipe, француз недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не способен гарантировать себе твёрдое место в Лиге чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи. Если манкунианцы не попадут в четвёрку сильнейших по итогам сезона в АПЛ, уход Погба будет решённым делом.