Видео: водитель Mercedes придумал хитрый трюк, чтобы не платить за парковку в центре Таллинна

В Таллинне в Старом городе возле дома по адресу Нунне, 3, припарковали Mercedes. На запрещенной для парковки территории, на тротуаре. В таких случаях у МуПо, конечно, есть право выписать штраф, но тут возникла проблема: водитель не только снял со своего Mercedes номерной знак, но и скрыл VIN-код, сообщает Reporter.