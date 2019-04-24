Видео: водитель Mercedes придумал хитрый трюк, чтобы не платить за парковку в центре Таллинна
В Таллинне в Старом городе возле дома по адресу Нунне, 3, припарковали Mercedes. На запрещенной для парковки территории, на тротуаре. В таких случаях у МуПо, конечно, есть право выписать штраф, но тут возникла проблема: водитель не только снял со своего Mercedes номерной знак, но и скрыл VIN-код, сообщает Reporter.
Cотрудники МуПо заметили на доме напротив камеру видеонаблюдения. Однако запись с камеры не помогла прояснить ситуацию. Ситуация казалась безнадежной. Но помог внимательный житель Таллинна, который сфотографировал момент, когда водитель заново прикручивал номера.
Теперь владелец автомобиля установлен, ему выписали предупреждающий штраф. По имеющейся информации, этот водитель и ранее получал штрафы за парковку в этом месте. Также этот автомобиль часто видели здесь припаркованным без номеров. По оценке МуПо, водитель – наглый серийный нарушитель парковки. Сотрудники Муниципальной полиции планируют и в дальнейшем присматривать за территорией возле Нунне, 3.