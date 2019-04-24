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Если вы – счастливый обладатель новенького iPhone, у нас есть для вас несколько советов и хитростей, как улучшить и без того приятный пользовательский опыт, считает автор техноблога Digitark.

Удобный пункт управления

Свайпом вниз от правого верхнего края экрана iPhone открывается пункт управления (что вы, надеюсь, уже обнаружили). Он, по сути, представляет собой набор нужных быстрых ссылок в удобном для пользователя виде. Здесь можно включать и отключать Wi-Fi и Bluetooth, управлять воспроизведением звука и многим другим. Если в прежних iOS изменить ярлыки было невозможно, то теперь пользователь может обустроить пункт управления на свой вкус.

Альтернативные приложения

Операционная система iPhone сопровождается собственными приложениями Apple. К сожалению, они не всегда самые интуитивные, удобные и дружественные для пользователя. Если вы раньше не пользовались Mac или MacBook, очевидно, не выберете и браузер Safari.