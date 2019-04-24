Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро

По словам потерпевшего, ему предложили инвестировать деньги в акции на бирже, и 9 апреля он перевел 6100 евро, сообщили в пресс-службе Идаской префектуры.

Кроме того, у него попросили отправить свои личные данные, в том числе копии документов и данные банковской карты. Затем у мужчины потребовали еще денег, от выплаты которых он отказался. 23 апреля он обнаружил, что с его счета исчезло еще 15 850 евро.