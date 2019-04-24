Ср, 24.04.2019
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  • Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро

Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Мошенники выманили около 22 000 евро у жителя Кохтла-Ярве, желающего инвестировать свои деньги в акции.

По словам  потерпевшего, ему предложили инвестировать деньги в акции на бирже, и 9 апреля он перевел 6100 евро, сообщили в пресс-службе Идаской префектуры.

Кроме того, у него попросили отправить свои личные данные, в том числе копии документов и данные банковской карты. Затем у мужчины потребовали еще денег, от выплаты которых он отказался. 23 апреля он обнаружил, что с его счета исчезло еще 15 850 евро.

Возбуждено уголовное дело по статье о компьютерном мошенничестве.

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