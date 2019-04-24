Эксперт: эта фирма стала крупнейшим застройщиком Таллинна

В прошлом году компания Endover стала наиболее влиятельным игроком рынка недвижимости как по количеству предложений, так и по количеству продаж. В течении 2018 года компания Endover продала 292 квартиры, а объем публичных предложений предприятия по состоянию на конец прошлого года составил 354 квартиры. Данный результат обеспечил Endover лидирующую позицию в анализе, составленном авторитетным аналитиком рынка недвижимости Тыну Тоомпарком.

Согласно анализу, оценивавшему прошлогодние объемы предложений и результаты продаж объектов столичной жилой недвижимости на основании публичной информации, результаты Endover позволили компании опередить таких застройщиков как Merko Ehitus, Kaamos Kinnisvara, Bonava Eesti, YIT Ehitus и многих других.

Директор по продажам Endover Марко Мянниметс сказал: «Этот результат – однозначное подтверждение того, что мы хорошо понимаем рынок и ожидания клиентов. Наши плюсы – профессиональная команда и умение планировать деятельность в соответствии с потребностями рынка. Мы самостоятельно управляем всей цепочкой, начиная от планирования, разработки и строительства и заканчивая маркетингом и продажами. Мы не просто строим квартиры – в течение 20 лет мы создаем целостные жилые комплексы.

Если говорить о прогнозах на 2019 год в широком смысле, мы верим в дальнейшую стабильность. Активность сделок и рост цен немного замедляются, но не заметно ни спада, ни признаков перегрева. Согласно нашим прогнозам, цены вырастут на 3–5%. Спрос не демонстрирует признаков снижения, а соотношение спроса и предложения находится в равновесии. Процентные ставки по жилищным кредитам на продолжительный период сохраняются на прежнем уровне. Соотношение доходов населения и цен на недвижимость демонстрируют неплохой баланс, а покупательная способность населения, по сравнению с той, что была десять лет назад, выросла более чем в два раза».

На сегодняшний день у Endover в активной фазе продаж девять новых проектов. Самые известные из них – завершенные недавно лофты Volta в Каламая, проект Aurora Nova с завершением строительства уже летом 2019 года в зеленой части Хааберсти, высотное здание Torn в Кристийне со сроком сдачи в 2020 году, а также обладающий многочисленными преимуществами крупнейший в Эстонии многоквартирный дом Vega в Ласнамяэ.