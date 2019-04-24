Эдвард Лукас: украинцы опять это сделали

Украинцы опять это сделали. Восстанием на Майдане в 2014 году они показали, что не согласны мириться с коррумпированным авторитарным правлением Виктора Януковича. Теперь они заставили ощутить горечь поражения Петра Порошенко.

Главный мессидж выборов президента Украины — это не поразительная победа не связанного с политикой телевизионного комика Владимира Зеленского. Это поражение действующего президента. Украина входит в категорию тех редких и заслуживающих уважение мест, где вы можете быть одним из самых влиятельных (и самых богатых) людей страны, но не можете избежать недовольства народа.

Выборы — грубый механизм. В него входит сложная смесь эмоций и интересов, а выходят простые ответы. Один лагерь получает больше голосов, а второй меньше. Возможно, однажды мы придумаем что-то получше. Тем не менее, выборы обладают одним серьезным достоинством: они внушают политикам страх перед избирателями. Это не гарантирует хорошее правление, но самодовольство приводит к плохому правлению.

Справедливости ради нужно сказать, что Порошенко был вовсе не так плох, как его предшественник. Он сумел объяснить за границей, в каком положении находится Украина. Его правительства провели несколько важных реформ. Он перенял управление государством в то время, когда на горизонте маячили поражение и разделение страны на части. Под его руководством Украина пережила три кризиса: конституционный, финансовый и военный. История может дать ему лучшую оценку, чем настоящее время.

Но избиратели хотели перемен. Слишком много было разговоров о борьбе с коррупцией и слишком мало успехов, которые приходили слишком поздно. Порошенко безжалостно (кое-кто сказал бы, что цинично) играл с такими темами, как язык, идентичность, история и культура. Его сторонники понятным образом осуждали Зеленского за легковесность, но необоснованно утверждали, что он действует по указаниям Кремля. Украинцы — патриоты, но они против использования патриотизма в сиюминутных политических целях.

Все это — плохие новости для господина Путина. Его мечта об охватывающей русскоязычный православный мир цивилизационной и церковной гегемонии — в руинах. То же касается его пропагандистского нарратива. Украина, которой якобы завладели нацисты, единственная страна мира после Израиля, где и президент, и премьер-министр — евреи.

Избиратели опровергли идею, что страной правит устрашающий путчистский режим, который установили заграничные кукловоды. В стране, где мошенничества на выборах были когда-то эндемичными, провели свободные и честные выборы. Идея о резких национальных или языковых расколах также оказалась глупостью. Украина — двуязычное государство, а избиратели демонстративно осуждают попытки изменить эту ситуацию в каком-либо направлении.