Шойгу: Россия ответит на усиление активности НАТО в Балтийском море

Россия ответит на усиление активности НАТО в Черном море и на Балтике, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.
«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО», - заявил Шойгу.
Министр сказал, что в НАТО придумали российскую угрозу и поверили в нее.
«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. В ее основе лежит принцип «сам придумал - сам в это и поверил». То есть, сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают», - заявил Шойгу.