Шойгу: Россия ответит на усиление активности НАТО в Балтийском море

«Практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО», - заявил Шойгу.

Министр сказал, что в НАТО придумали российскую угрозу и поверили в нее.