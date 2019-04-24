Ср, 24.04.2019
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Шойгу: Россия ответит на усиление активности НАТО в Балтийском море

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Сергей Шойгу.

ФОТО: Vadim Savitsky/AP

Россия ответит на усиление активности НАТО в Черном море и на Балтике, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО», - заявил Шойгу.

Министр сказал, что в НАТО придумали российскую угрозу и поверили в нее.

«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. В ее основе лежит принцип «сам придумал - сам в это и поверил». То есть, сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают», - заявил Шойгу.

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