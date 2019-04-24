Смотрите эскиз: в центре Таллинна появится Грузинский сквер

«На территории зеленой зоны Рауа планируется создать небольшой посвященный Грузии сквер, в котором планируется построить Солнечную площадь, посадить параллельные кусты, сделать дорожки, подсветку и установить привезенные из Тбилиси скамейки. В парке также будет зарезервировано место для тематической скульптуры. Основная цель проекта в том, чтобы привести в порядок зеленую зону и сделать ее более привлекательной и удобной. Надеюсь, что с помощью данного проекта в квартале Рауа появится интересная и особенная зеленая зона, которую будут активно использовать местные жители», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В центре Таллинна появится Грузинский сквер. ФОТО: Управа района Кесклинн

Из зеленой зоны Рауа было решено сделать Грузинский сквер, так как в 1920-1921 годах рядом находилось первое представительство Республики Грузия в Эстонии. В июне прошлого года посол Грузии в Эстонии Теа Ахвелидиани и тогдашний мэр Таллинна Таави Аас открыли на территории зеленой зоны Рауа композицию, которая символизирует грузинский ландшафт и оформлена с использованием цветов грузинского флага. Мемориальная табличка композиции знаменует столетие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики.

В центре Таллинна появится Грузинский сквер. ФОТО: Управа района Кесклинн

Автором представленного вчера эскиза является ландшафтный архитектор Тийна Туулик. «Зеленая зона будет оформлена в характерном для эстонского культурного пространства стиле с отсылками к грузинской культуре. В центре будет использован грузинский символ солнца с семью лучами – Борджгали, что означает „течение времени“. Сегодня этот символ используется на грузинской ИД-карте и паспорте, а также на монетах. Поскольку это не священный символ, и он используется в повседневной жизни, то я решила использовать его для узора площади в центре Грузинского сквера», - отметила Туулик.