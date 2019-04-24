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Лондонский "Арсенал" намерен кардинально обновить состав

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Arsenal's Mesut Ozil complains after clashing with Watford's Jose Holebas during the English Premier League soccer match between Arsenal and Watford at the Emirates stadium in London, Sunday, March 11, 2018. (AP Photo/Matt Dunham)

ФОТО: MATT DUNHAM/AP

Лондонский «Арсенал» может расстаться с целой группой футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроками, получающими высокую зарплату. На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян. Деньги, вырученные от продаж эти игроков, планируется потратить на усиление состава, так как руководство клуба выделит на трансферы не более € 50 млн.

«Арсенал» также готов выслушать предложения по трансферам вратаря Давида Оспины, защитников Карла Дженкинсона и Калума Чемберса, а также полузащитника Мохамеда Эль-Ненни. Кроме того, лондонский клуб покинут вратарь Петр Чех, который завершит карьеру, и хавбек Аарон Рэмси, договорившийся о переходе в «Ювентус».

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