Лондонский "Арсенал" намерен кардинально обновить состав

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроками, получающими высокую зарплату. На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян. Деньги, вырученные от продаж эти игроков, планируется потратить на усиление состава, так как руководство клуба выделит на трансферы не более € 50 млн.