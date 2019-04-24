Ср, 24.04.2019
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  • Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Эстонии без виз

Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Эстонии без виз

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Псков. Иллюстративное фото.

ФОТО: Enn Hallik

В правительство РФ поступило предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона.

Как сообщила BNS председатель комитета по туризму Псковщины Ольга Качнова, по расчетам властей, это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран - Эстонии и Латвии.

По словам главы комитета, въездной туризм из соседних стран сдерживается высокой стоимостью российских виз, поэтому Псков заинтересован в оформлении электронных виз для иностранцев, а также в безвизовом пребывании для иностранцев на территории Псковской области на срок до трех суток.

"Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки в Псков. Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, это существенный барьер", - сказала Качнова.

Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 тыс. туристов, лишь 10% из которых приехали из-за границы.

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