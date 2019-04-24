Забастовки на железных дорогах и в аэропортах Европы начнутся уже на этой неделе

Так, в Испании предстоят акции протеста сотрудников железнодорожного, водного и авиатранспорта, пишет turizm.ru. Они должны пройти до 28 апреля. Ранее сообщалось о том, что в аэропортах страны забастовки начнутся 24 апреля. Однако на данный момент дата оказалась не подтверждена. В основном протестные акции затрагивают деятельность Международного аэропорта Барахас в Мадриде. Бастующие в Испании выдвигают вполне ординарные требования по улучшению условий работы: введение системы поощрений сотрудников, перерыв на обед в середине рабочего дня и участие в программах по повышению квалификации. Эксперты не исключают, что бастующие могут сорвать работу транспортных компаний и воздушных гаваней ещё и в начале мая.

С 26 апреля по 29 апреля состоятся забастовки в аэропорту Лондона Лутон. В два раза продолжительней окажутся акции протеста в Хитроу – с 26 апреля по 3 мая. В связи с этим пассажиров предупреждают о возможных задержках и отменах авиарейсов. По данным британских СМИ, в Хитроу проблемы в указанные даты коснутся таких авиакомпаний, как Air India, Thai Airlines, Alltalia, Saudi Arabian Airlines, Gulf Air, Air Serbia, Air Mauritius, Bulgaria Air, TunisAir, Tarom и Air Malta. В Лутоне стоит ожидать перебои в работе бюджетного перевозчика Wizz Air. О перспективах наших перевозчиков не сообщается.

Забастовки могут коснуться и туристов, направляющихся во Францию. С 24 по 26 апреля запланированы протесты бортпроводников авиакомпании Norwegian Air в аэропорту Шарль-де-Голль. Кроме того, с 6 по 11 мая должна состояться забастовка французских пилотов. Продолжительная стачка коснётся работы многих авиакомпаний, в том числе Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.