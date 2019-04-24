Найденных в Клоога летчиков похоронят, но их имена все еще неизвестны

Поиском могилы летчиков занимался военно-исторический клуб FrontLine под руководством Андрея Лазурина. Андрей – выходец из семьи летчиков, поэтому авиация ему особо дорога, а профессию историка он получил, уже руководя военно-историческим клубом.

«Лет восемь назад к нам обратился житель поселка Клоога, который изъявил желание показать поисковикам место захоронения четырех летчиков. Он рассказал, что раньше на могиле был установлен памятник, но в начале 2000-х его снесли, поскольку он находился рядом с бывшей рыцарской мызой волости Кейла – имением Клоога. Известно, что до национализации в 1919 году владельцем мызы был Аксель фон Крузенштерн», - рассказал Лазурин.

Могила была указана и на карте Генерального штаба 1982 года. ФОТО: Архив FrontLine

В 2000-х могилу сровняли с землей, поэтому найти точное место расположения могилы, оказалось весьма непросто: не мог указать абсолютно точного места и неравнодушный житель поселка. Однако фронтлайновцы были уверены, что это не домыслы, могила должна была быть, поскольку достоверно известно, что с 1940 года в Клоога был разбит полевой аэродром, который использовался авиацией Красной армии как в довоенный, так и в послевоенный период.

«Мы приезжали на это место много раз. Общались с местными жителями, которые говорили – да, могила была, но где точно, - здесь, или в 70 метрах в сторону - никто сказать не мог. Копать всю площадку, естественно, было невозможно. Сначала проверяли специальными щупами, но земля там такая, что от щупов не было пользы»,- продолжает руководитель военно-исторического клуба.

Параллельно просматривались архивы, в которых историки также нашли упоминание о могиле. Во-первых, есть переписка: возмущение местных жителей по поводу состояния могилы и приказ привести ее в порядок и взять под контроль.

В архивах нашли письмо жителя поселка, обеспокоенного состоянием могилы. ФОТО: Архив FrontLine

И приказ - привести захоронение в порядок и взять под контроль. ФОТО: Архив FrontLine

Обозначена она и на картах Генерального штаба 1982 года. Немало было и рассказов местных жителей, которые уточнили, что на могиле был также установлен винт от мотора упавшего самолета: «Куда этот своеобразный памятник делся, сказать сложно, не исключено, что его просто реализовали как металлолом».

Кто ищет, тот всегда находит. Так получилось и в этот раз. Военные историки все же обнаружили и место захоронения, и останки четверых летчиков. «Мы считаем, что захоронение было сделано в период с конца 44-го до середины 1950-х годов. Скорее, все же после войны. Останки летчиков сохранились неплохо, видно, что гробы были красные, тела были одеты в военную форму, но погоны не сохранились. Все они теперь будут перезахоронены с почестями 12 мая во время традиционной церемонии предания останков воинов земле на Маардуском кладбище», - сказал Лазурин.

Однако это не конец истории. Дело в том, что сейчас летчики остаются безымянными. По словам местных жителей, на месте их клоогаской могилы была и табличка с именами. Это помнят все, но назвать имена никто не в состоянии: «Мы пытались установить имена, развешивали в поселке объявления с просьбой откликнуться тех, у кого могли остаться старые фотографии – к могиле летчиков в советские времена 9 мая всегда водили школьников. К сожалению, реакции не последовало. Люди могли уехать из Клоога, да и вообще из Эстонии. Поэтому мы решили обратиться в Postimees, который читают повсеместно. Вдруг кто-то откликнется и мы, наконец, узнаем имена».