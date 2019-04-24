Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены

Департамент сельского хозяйства в сотрудничестве с Таллиннской муниципальной полицией и соответствующим польским ведомством выяснили, что саженцы продает гражданин Литвы, который ранее рекламировал саженцы в разных группах в Facebook под именем Saulius Petraila. Фактический производитель и происхождение растений неизвестны. Правоохранительные органы Польши начали расследование произошедшего, передает Rus.ERR.