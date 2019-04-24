Ср, 24.04.2019
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  • Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены

Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены

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Малина. Снимок иллюстративный

ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

В городах Эстонии мошенники продают саженцы малины с поддельными документами, указывающими на то, что растения поступили якобы из Польши.

Департамент сельского хозяйства в сотрудничестве с Таллиннской муниципальной полицией и соответствующим польским ведомством выяснили, что саженцы продает гражданин Литвы, который ранее рекламировал саженцы в разных группах в Facebook под именем Saulius Petraila. Фактический производитель и происхождение растений неизвестны. Правоохранительные органы Польши начали расследование произошедшего, передает Rus.ERR.

Департамент сельского хозяйства настоятельно рекомендует не покупать саженцы у этого продавца: растения неизвестного происхождения могут быть заражены опасными вредителями, распространение которых наказуемо.

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