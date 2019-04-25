Фото: продается квартира в легендарном таллиннском доме

Этот дом на Нарвском шоссе, почти напротив Таллиннского университета, по реституции был возвращен наследнику прежнего собственника, разрушался, затем был выставлен на продажу, продавался долго, а когда обрел нового хозяина, ожил, помолодел и преобразился. Теперь здесь продается необыкновенно интересная квартира. Объявление о продаже на просторах KV.EE отыскал Kodustiil.
Квартира жилой площадью 60 м2 находится в мансардном этаже и состоит из двух комнат.
Квартира полностью обставлена добротной высококачественной мебелью. Например, в кухне столешницы изготовлены из массива дуба. Не лишним будет отметить, что после реновации и отделочных работ в квартире никто не жил.
Понятное дело, что в квартире, как, собственно, и в доме, все новое: сантехника, трубы, электропроводка. На полах в квартире натуральный дубовый паркет, в ванной - пол с подогревом.
Кухня-гостиная очень светлая и просторная. В кухне высокие потолки и целых четыре окна, которые дают много света. Находящееся около кухни небольшое помещение можно использовать как кабинет, игровую комнату или место для отдыха и релакса. Спальня спланирована в стиле master suite: собственно спальня, большая гардеробная и персональный санузел с душем.
Площадь пола в квартире - почти 100 м2, поэтому фактически она гораздо больше. Имеется кладовая, а парковка для автомобилей хозяев и их гостей расположена во дворе дома.
Остальные фотографии можно посмотреть на странице KV.EE.