Фото: продается квартира в легендарном таллиннском доме

ФОТО: KV.EE

Квартира жилой площадью 60 м2 находится в мансардном этаже и состоит из двух комнат.

ФОТО: KV.EE

Квартира полностью обставлена добротной высококачественной мебелью. Например, в кухне столешницы изготовлены из массива дуба. Не лишним будет отметить, что после реновации и отделочных работ в квартире никто не жил.

ФОТО: KV.EE

Понятное дело, что в квартире, как, собственно, и в доме, все новое: сантехника, трубы, электропроводка. На полах в квартире натуральный дубовый паркет, в ванной - пол с подогревом.

ФОТО: KV.EE

Кухня-гостиная очень светлая и просторная. В кухне высокие потолки и целых четыре окна, которые дают много света. Находящееся около кухни небольшое помещение можно использовать как кабинет, игровую комнату или место для отдыха и релакса. Спальня спланирована в стиле master suite: собственно спальня, большая гардеробная и персональный санузел с душем.

ФОТО: KV.EE

Площадь пола в квартире - почти 100 м2, поэтому фактически она гораздо больше. Имеется кладовая, а парковка для автомобилей хозяев и их гостей расположена во дворе дома.

ФОТО: KV.EE