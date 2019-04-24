Ср, 24.04.2019
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Компания Intel представила 25 новых процессоров для настольных компьютеров

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Intel'i logo.

ФОТО: FABIAN BIMMER/REUTERS

Вместе с шестью мобильными процессорами для высокопроизводительных ноутбуков компания Intel представила 25 моделей CPU для настольных ПК. Все они относятся к девятому поколению процессоров Core (семейство Coffee Lake Refresh), но фундаментально базируются на архитектуре Skylake шестого поколения Core из 2016 года.

Все процессоры выпускаются по техпроцессу 14 нм и имеют до 8 вычислительных ядер. Различия обусловлены наличием или отсутствием встроенной графики (во втором случае в названии присутствует буква F), блокированным или разблокированным (буква К) множителем, нормальной или пониженной (буква T) частотой и, соответственно, TDP.

Intel представила все характеристики и даже стоимость CPU на фирменных слайдах, причем на них удобно сравнить новые (выделены желтым) и ранее выпущенные (выделены белым) модели.   

Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК
 
Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК
 
Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК
 

Энергоэффективные процессоры, обозначенные индексом T, представлены отдельным слайдом, пишет ixbt.com.

Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК
 

Как видно, больше всего новинок среди моделей начального и среднего уровней – Core i3 и Core i5. Модель Core i9-9900 не поддерживает разгон, но максимальная частота ее достигает 5,0 ГГц – при условии включения технологии Thermal Velocity Boost, позволяющей процессору разгоняться до более высокой частоты. Если ее не активировать, то максимальная частота этой модели составит 4,9 ГГц.

Эти процессоры, как и их мобильные собратья, поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти, перспективный адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 AX200 и различные варианты памяти Intel Optane.

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