Компания Intel представила 25 новых процессоров для настольных компьютеров

Все процессоры выпускаются по техпроцессу 14 нм и имеют до 8 вычислительных ядер. Различия обусловлены наличием или отсутствием встроенной графики (во втором случае в названии присутствует буква F), блокированным или разблокированным (буква К) множителем, нормальной или пониженной (буква T) частотой и, соответственно, TDP.

Intel представила все характеристики и даже стоимость CPU на фирменных слайдах, причем на них удобно сравнить новые (выделены желтым) и ранее выпущенные (выделены белым) модели.

Энергоэффективные процессоры, обозначенные индексом T, представлены отдельным слайдом, пишет ixbt.com.

Как видно, больше всего новинок среди моделей начального и среднего уровней – Core i3 и Core i5. Модель Core i9-9900 не поддерживает разгон, но максимальная частота ее достигает 5,0 ГГц – при условии включения технологии Thermal Velocity Boost, позволяющей процессору разгоняться до более высокой частоты. Если ее не активировать, то максимальная частота этой модели составит 4,9 ГГц.