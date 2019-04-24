Алексей Туровский и Борис Дубовик станут кавалерами гербового креста Таллинна

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, эти два человека не просто высококлассные специалисты, они стали своего рода символами для всей Эстонии. Кандидатура Дубовика была выдвинута фракциями центристов и социал-демократов в городском собрании, Туровского - социал-демократами.