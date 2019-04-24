Алексей Туровский и Борис Дубовик станут кавалерами гербового креста Таллинна

Определены новые кандидаты в кавалеры знаков отличия Таллинна, сообщила в среду пресс-служба мэрии Раэпресс.
Таллинская городская управа предложила городскому собранию наградить гербовыми знаками Таллинна заведующего отделом охраны памятников старины Департамента городского планирования Бориса Дубовика и старшего методиста Таллинского зоопарка Алексея Туровского.
Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, эти два человека не просто высококлассные специалисты, они стали своего рода символами для всей Эстонии. Кандидатура Дубовика была выдвинута фракциями центристов и социал-демократов в городском собрании, Туровского - социал-демократами.
На награждение знаками за заслуги представлены 29 человек. Среди них директор музыкального фонда Пилле Лилль, исполнительный секретарь фонда "Благовест" Нина Павлова, председатель Еврейской общины Алла Якобсон, депутат городского собрания Антс Леэметс, главный редактор издательства "Варрак" и переводчик Криста Каэр, журналистка, редактор и переводчик Нэлли Мельтс-Абашина, учитель математики Русского лицея Светлана Шевченко, зведующая Ласнамяэским соиальным центром Ивика Кярнер, олимпийские чемпионы Ивар Стуколкин и Яак Уудмяэ и другие.