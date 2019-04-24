Принц Гарри и принц Уильям.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment/Scanpix

В обзоре британской прессы 24 апреля:

Что случилось с братьями-неразлучниками?

Daily Telegraph разбирается, что происходит между принцами Уильямом и Гарри.

Газета вспоминает, что еще маленький Гарри, когда мать как-то отругала их с братом за потасовку в машине, заявил: "Я не собираюсь быть королем, поэтому я могу делать все, что хочу!"

Об этом эпизоде вспомнил присутствовавший при нем личный телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф. "Было ощущение, что с самого раннего возраста Гарри думал, что может делать все, что захочет, в то время как его брат должен нести всю ответственность", - цитирует издание слова Уорфа.

Теперь, спустя 30 лет, некогда неразлучным братьям-принцам пришло время идти разными путями. 36-летний Уильям готовится стать следующим принцем Уэльским и будущим королем, а 34-летний Гарри, недавно женившийся, завершает последний этап своей роли "запасного".