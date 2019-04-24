Начался перенос жилого дома из Южной Эстонии в столичный Музей под открытым небом

По словам Яака Кыйва, инженера-строителя Музея под открытым небом, снос и транспортировка здания будут проходить в несколько приемов, а первая половина жилого дома уже доставлена. «Сначала будет установлен фундамент и две несущие стены. Крыша и оригинальные детали того времени аккуратно сняты и будут установлены обратно при сборке. Частичная разборка наружных стен многоквартирного дома и их транспортировка в столицу – самая сложная часть проекта», - сказал Кыйва.

Разборка многоквартирного дома будет продолжена, и следующая отгрузка состоится завтра, 25 апреля. Затем в сносе и транспортировке сделают небольшой перерыв, во время которого в музее будут установлены стены.

За сборкой коробки здания последует строительство четырех трехкомнатных квартир, их меблировкой и созданием тематической выставки на цокольном этаже, которая будет отображать повседневную жизнь сельского труженика в 1960-х, 1970-х, 1990-х и 2010-х годах.

Подвергшийся разбоке и транспортировке четырехквартирный колхозный дом был построен в 1963-1964 годах по типовому проекту № 61 (архитектор Борис Миров) для работников скотного двора в колхозе Ярвесалу Валгаского района.