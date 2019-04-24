Daimler свернет партнерство с альянсом Renault-Nissan

По его данным, Каллениус хочет всецело сосредоточиться на сотрудничестве с BMW. Его можно понять, ведь уже сейчас, при Дитере Цетше, никаких новых проектов с франко-японским конгломератом у Даймлера не намечается, а старые сворачиваются по разным причинам. Тем не менее разрыв будет чувствительным для всей индустрии и аукнется на разных континентах, пишет Drive.

Кооперация началась весной 2010 года, когда партнеры приобрели акции друг у друга, договорились о совместной разработке новых моделей, двигателей и трансмиссий. Позднее число общих проектов выросло с трех до дюжины. Важным шагом стала унификация сити-каров Smart Fortwo и Forfour с хэтчбеком Twingo. Машинки до сих пор вместе выпускаются на заводе Renault в Словении (но через пару лет Смарты уедут в Китай к Geely). Кроме того, Infiniti Q30/QX30 заполучили мерседесовскую архитектуру MFA, а поставки моторов в обе стороны трудно подсчитать. Из последних инициатив нужно отметить 1,3-литровый турбированный двигатель.