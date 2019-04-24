Черный дым над железной дорогой: горят груды шпал

Сегодня в 11.41 диспетчер Eesti Raudtee сообщил в Центр тревоги о пожаре в Тапа на улице Мянникумяэ: огонь перекинулся с прошлогодней травы на старые просмоленные шпалы, передает Virumaa Teataja.
На месте выяснилось, что горит большое количество шпал, от которых идет сильный дым. Находящихся поблизости людей эвакуировали в безопасную зону.
Пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес сообщила, что пожар охватывает территорию в сотню квадратных метров, на которой свалены старые шпалы. Часть из них горит.
Это закрытая территория. В зоне пожара спасателям помогает базирующийся в Тапа спасательный поезд, который был сконструирован как раз для тушения пожаров.
По словам Лиллес, опасности для движения поездов нет. Однако Eesti Raudtee рекомендует людям держаться подальше от зоны пожара.
Работами по тушению занимаются команды из Кехра, Коэру, Кунда, Тапа, Вяйке-Маарья и Раквере, а также добровольцы из Кадрина.