Черный дым над железной дорогой: горят груды шпал

На месте выяснилось, что горит большое количество шпал, от которых идет сильный дым. Находящихся поблизости людей эвакуировали в безопасную зону.

Пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес сообщила, что пожар охватывает территорию в сотню квадратных метров, на которой свалены старые шпалы. Часть из них горит.

В Тапа горят старые шпалы. ФОТО: Erakogu

В Тапа горят старые шпалы. ФОТО: Eesti Raudtee

Это закрытая территория. В зоне пожара спасателям помогает базирующийся в Тапа спасательный поезд, который был сконструирован как раз для тушения пожаров.

По словам Лиллес, опасности для движения поездов нет. Однако Eesti Raudtee рекомендует людям держаться подальше от зоны пожара.