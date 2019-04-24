Eurostat: соотношение госдолга Эстонии к ВВП одно из самых низких в ЕС

Задолженность государственной власти Литвы в четвертом квартале 2018 года составил 15,417 млрд евро (34,2% валового внутреннего продукта страны (ВВП) и был одним из самых низких в Европейском союзе (ЕС), сообщает статистическая служба ЕС Eurostat.

Согласно обнародованным им данным, соотношение долга к ВВП было ниже только в Дании (34,1%), Чехии (32,7%), Болгарии (22,6%), Люксембурге (21,4%) и Эстонии (8,4%).

Греция остается страной с наибольшей задолженностью, государственный долг которой составляет 181,1% ВВП.