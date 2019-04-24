Прокуратура исключает превышение допустимых сроков по уголовному делу Таллиннского порта

«Прокуратура делает все от себя зависящее для того, чтобы уголовное дело Таллиннского порта добилось в суде результативного решения, поэтому мы исключаем указанную в публикации возможность того, что расследование уголовного дела будет прекращено из-за превышения допустимых сроков», - сообщила прокуратура на своей странице в социальной сети Facebook.

Прокуратура направила уголовное дело, возбужденное против руководителей Таллиннского порта в сентябре 2017 года. «Делаем со своей стороны все, чтобы правосудие вершилось беспрепятственно и верим, что того же хотят и другие участники процесса», - добавила прокуратура.

В феврале Харьюский уездный суд постановил, что процесс по делу Таллиннского порта начнется 7 мая.

Опираясь на доказательства, собранные Полицией безопасности в ходе следствия, длившегося почти три года, Государственная прокуратура обвиняет бывших руководителей Таллиннского порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда в получении взяток в крупном размере в период 2005-2015 годов и отмывании денег.

Обвинение в получении взятки предъявлено и бывшему руководителю отдела обслуживания Таллиннского порта Мартину Пайде, кроме того, семь физических лиц и два юридических лица обвиняются в даче взяток и в содействии в даче взяток.

Кроме руководителей порта под судом находятся Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, Валдо Ыунап и Ян Пашковски, а также HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ.

Согласно предъявленному обвинению, Кийль и Кальюранд согласились взять взятки у нескольких предприятий за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam проходили на как можно более льготных условиях.

В обвинении указано, что вместе и по отдельности они взяли взяток на сумму около четырех миллионов евро.

По данным правоохранительных органов, большую часть взяток - почти три миллиона евро - составила взятка, обещанная Кийлю представителями турецкого и польского судостроительных заводов за то, чтобы они могли заключить договор о продаже паромов дочернему предприятию Таллиннского порта - TS Laevad.

Согласно обвинению, Мартин Пайде согласился взять взятку в размере больше 40 000 евро, Айн Кальюранд – более 400 000 евро и Аллан Кийль – более трех с половиной миллионов евро.

Обвинение считает, что взятки Пайде и Кальюранда дошли до них во полном обещанном объеме, Кийль успел получить около двух миллионов евро, остальное он получить не успел, поскольку был задержан в качестве подозреваемого.

Кийля и Кальюранда задержали 26 августа 2015 года, когда прокуратура предъявила обоим подозрение в получении взяток в крупных размерах. Обоих освободили из-под стражи в начале 2016 года.