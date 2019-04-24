Картина дня: ошибка Департамента полиции и погранохраны, интернет-мошенники и опасения столичных чиновников

Таллиннские чиновники опасаются, что Кылварт устроит большую чистку

Запланированная реорганизация городской управы заставила некоторых чиновников заволноваться о своей судьбе. В то же время в коридорах мэрии жалуются, что мэр Таллинна Михаил Кылварт ходит с таким выражением лица, по которому ничего невозможно прочитать. Читайте далее...

Видео: водитель Mercedes придумал хитрый трюк, чтобы не платить за парковку в центре Таллинна

В Таллинне в Старом городе возле дома по адресу Нунне, 3, припарковали Mercedes. На запрещенной для парковки территории, на тротуаре. В таких случаях у МуПо, конечно, есть право выписать штраф, но тут возникла проблема: водитель не только снял со своего Mercedes номерной знак, но и скрыл VIN-код. Читайте далее...

Пробки в воздухе: летом авиапассажиров ждет рекордное количество опозданий

Этим летом в европейском воздушном пространстве и аэропортах ожидаются крупнейшие за всю историю пробки. Поэтому жителям Эстонии стоит учитывать, что авиарейс в отпуск может затянуться на несколько часов. Читайте далее...

Как кильки в банке: КаПо нужно 50 миллионов евро

Главному зданию Полиции безопасности нужны инвестиции на 50 миллионов евро. Стесненные условия все больше мешают работе сотрудников спецслужбы. Читайте далее...

Неподходящие для Эстонии зимние шины могут попасть под запрет

Комиссия по дорожному движению под председательством главы МВД Катри Райк предлагает запретить эксплуатацию в Эстонии зимних шин, не подходящих для местных погодных условий. Читайте далее...

Департамент полиции и погранохраны признал, что безосновательно выслал из страны студентку-иностранку

Высланная из страны на родину с аннулированным видом на жительство студентка из Непала подала в суд на Департамент полиции и погранохраны (PPA), после чего в ведомстве признали ошибку. Читайте далее...

Олег Осиновский назвал главную экономическую проблему между Эстонией и Россией

Крупный предприниматель Олег Осиновский считает, что отсутствие договора об избежании двойного налогообложения между Эстонией и Россией является главной экономической проблемой в отношениях стран. Читайте далее...

Обвиняемого в убийстве школьницы хотят приговорить к 20 годам тюрьмы

Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве, а оглашение приговора назначено на май. Читайте далее...

Прокуратура исключает превышение допустимых сроков по уголовному делу Таллиннского порта

Прокуратура заверила, что исключен такой вариант, что расследование уголовного дела против руководства Таллиннского порта будет прекращено из-за превышения допустимых сроков – о такой возможности написал сегодня еженедельник Eesti Ekspress. Читайте далее...

Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены

В городах Эстонии мошенники продают саженцы малины с поддельными документами, указывающими на то, что растения поступили якобы из Польши. Читайте далее...

Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Эстонии без виз

В правительство РФ поступило предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона. Читайте далее...

Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро