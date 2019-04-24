Ср, 24.04.2019
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К Александру Кокорину наконец-то допустили врача

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников сообщил, что главный врач «Зенита» приехал в СИЗО к форварду Александру Кокорину.

«Да, врач «Зенита» приехал, прошел на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач «Зенита» Михаил Гришин.

Он приехал в Москву один, так как сегодня у «Зенита» официальный матч в Санкт-Петербурге. Гришин будет находиться в СИЗО столько, сколько это будет необходимо. Никакого регламентирующего времени у него нет.

Учитывая, что у Александра была травма спортивная, а в СИЗО отсутствуют спортивные врачи, такая необходимость была.

Врач из «Зенита» занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение.

ОНК Москвы возьмет на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача «Зенита». По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора.

Если будет необходимо повторное посещение врача «Зенита», будем всячески содействовать обращениям адвокатов. Все зависит от того, что сегодня скажет врач», – заявил Мельников.

Позже руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал о деталях визита врача.

«Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации», – цитирует Цыганкова «Р-Спорт».

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