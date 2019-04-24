К Александру Кокорину наконец-то допустили врача

«Да, врач «Зенита» приехал, прошел на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач «Зенита» Михаил Гришин.

Он приехал в Москву один, так как сегодня у «Зенита» официальный матч в Санкт-Петербурге. Гришин будет находиться в СИЗО столько, сколько это будет необходимо. Никакого регламентирующего времени у него нет.

Учитывая, что у Александра была травма спортивная, а в СИЗО отсутствуют спортивные врачи, такая необходимость была.

Врач из «Зенита» занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение.

ОНК Москвы возьмет на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача «Зенита». По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора.

Если будет необходимо повторное посещение врача «Зенита», будем всячески содействовать обращениям адвокатов. Все зависит от того, что сегодня скажет врач», – заявил Мельников.

Позже руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал о деталях визита врача.