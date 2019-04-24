Оператор строительства газопровода "Северный поток-2" грозит ЕС судом

Варниг, в частности, предупреждает, что распространение на Nord Stream 2 поправок, вносимых в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета ЕС), может нарушить Энергетическую хартию - документ, принятый в 1994 году и объединяющий 56 стран, передает Deutsche Welle.

"Северный поток-2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря, существенно расширит возможности Европы в области газоснабжения и позволит снизить цену на "голубое топливо" на 13 процентов, отмечает Варниг. Он указывает также на то, что строительство и эксплуатация газопровода, как ожидается, создадут более 31 тысячи рабочих мест и принесут ВВП Евросоюза 5 млрд евро. Применение в адрес Nord Stream 2 требований Газовой директивы ограничит возможности компании как инвестора, утверждает Варниг.

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит "Газпрому". 15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на "Северный поток-2". После их вступления в силу газопроводы, идущие в Евросоюз ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов ЕС.