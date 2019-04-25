Фото: стильная квартира в доме с длинной историей

Поступила в продажу квартира площадью 89,9 м2 в доме постройки 1911 года, находящемся на столичной улице Лаулупео. Дизайн интерьера разработан профессиональным архитектором внутреннего пространства и содержит элементы исторического стиля начала века - северной разновидности югенда. Именно в этом стиле, по проекту архитекторов Антона Уэссона и Карла Бурмана, построен и деревянный дом.

ФОТО: KV.EE



Современные удобства не позволяют квартире превратиться в музейный экспонат, в этом и заключается работа профессионала. Кухонная мебель выполнена из натурального делева, восстановлены старые двухстворчатые межкомнатные двери.

ФОТО: KV.EE

В квартире автономное газовое отопление. Собственник квартиры вправе пользоваться парковочным местом в закрытом дворе, а также сараем.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, относится к категории культурных памятников. В 2001 году дом был капитально отремонтирован.