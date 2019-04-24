Фото и видео: президент утвердила в должностях второе правительство Юри Ратаса

На торжественной церемонии заявления сделают как глава государства, так и три руководителя коалиционных партий: Юри Ратас из Центристской партии, Март Хельме из Эстонской консервативной народной партии и Хелир-Вальдор Сеэдер из «Отечества».

Юри Ратас сказал, что новое правительство будет работать во имя благополучия Эстонии.

Март Хельме заверил, что коалиционный договор составлялся для исполнения самых важных задач, хотя его и критиковали за общие фразы, однако, по словам главы EKRE, он не станет договором правительства застоя - все учтено в рамках имеющегося бюджета. Он пообещал, что нынешнее правительство не только прислушается к голосу народа, но вернет страну во все регионы страны. Также он пообещал не лишать никого свободы, правда, с оговоркой, что эта свобода будет использоваться ответственно. И призвал прекратить необоснованно раскалывать страну по идеологическим соображениям.

Хелир-Валдор Сеэдер призвал сделать новое правительство - правительством всего народа. Он попросил прекратить обсуждения и споры о том, кто выиграл, а кто проиграл - есть вопросы поважнее. Он поблагодарил партнеров за конструктивные переговоры, выразил надежду, что сотрудничество продолжится. А также отметил, что ждет от оппозиции альтернативных предложений и видений.

Президент Керсти Кальюранд напомнила о своих словах в парламенте: "В Эстонии нет политического кризиса, но есть кризис ценностей". Она считает, что это так остается и сейчас - политического кризиса нет.

Глава государства напомнила о том, что слово - это дело политиков. Она поблагодарила за то, что именно к слову члены нового правительства пообещали относитья осторожнее.

Кальюлайд призвала ввести 100-дневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать. А после еще 100 дней и еще, если партнеры по коалиции сдержат свое слово и будут стоять за безопасность Эстонии и ее основные ценности.

Во время вступления в должность, Март Хельме взял слово и сообщил, что сегодня в Кадриорге нет Мартина Хельме, который отдыхает с семьей в Италии, и у которого сегодня день рождения.

Кандидатами на посты министров являются: премьер-министр - Юри Ратас (Центристская партия), министр экономики и инфраструктуры – Таави Аас (Центристская партия), министр региональных дел – Яак Ааб (Центристская партия), министр социальных дел – Танель Кийк, министр образования и науки – Майлис Репс (Центристская партия), министр обороны – Юри Луйк («Отечество»), министр юстиции – Райво Аэг («Отечество»), министр иностранных дел – Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр по делам народонаселения – Рийна Сольман («Отечество), министр культуры – Тынис Лукас («Отечество»), министр внутренних дел – Март Хельме (EKRE), министр финансов – Мартин Хельме (EKRE), министр окружающей среды – Рене Кокк (EKRE), министр сельской жизни – Март Ярвик (EKRE), министр внешней торговли и инфотехнологий – Марти Куузик (EKRE).

Во вторник и в среду президент встречалась с кандидатами на посты министров.