Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

Департамент полиции и погранохраны обнародовал, на каких дорогах сегодня полицейские измеряют скорость участников дорожного движения.
Водителя, который в апреле превысил скорость значительно больше других, задержали в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа. В 9:40 патруль остановил водителя автомобиля, который на трассе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, превысил ее не менее чем на 94 км/ч. Таким образом, в момент задержания скорость движения этого водителя составляла 193 км/ч.
В апреле полицейские задержали более 4300 водителей, которые превысили скорость, из них более 2400 - в городах. В апреле произошло более 70 ДТП, в которых погибли трое и пострадал 91 человек.
«Цель дорожного надзора - не наказать кого-либо, а лишь успокоить движение. Тем не менее, на нарушителей ПДД все-таки надо обращать больше внимания», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.