Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

Водителя, который в апреле превысил скорость значительно больше других, задержали в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа. В 9:40 патруль остановил водителя автомобиля, который на трассе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, превысил ее не менее чем на 94 км/ч. Таким образом, в момент задержания скорость движения этого водителя составляла 193 км/ч.

В апреле полицейские задержали более 4300 водителей, которые превысили скорость, из них более 2400 - в городах. В апреле произошло более 70 ДТП, в которых погибли трое и пострадал 91 человек.